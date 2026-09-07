Международная касса: «Одиссея» впервые обошла «Человека-паука» на уикенде во всем мире

В международном прокате произошла смена лидера: приключенческий пеплум Кристофера Нолана ОДИССЕЯ впервые с момента выхода кинокомикса ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НОВЫЙ ДЕНЬ поднялся на первое место мирового чарта. За пределами Северной Америки фильм собрал $32,9 млн на 84 территориях, а с учетом домашнего проката его мировая касса за трехдневный период составила около $46 млн. Тотал картины насчитывает $1,627 млрд, из которых $584,7 млн приходится на Северную Америку, а сборы в остальных странах превысили $1 млрд.

Дополнительным источником сборов для ОДИССЕИ на этом уикенде стала Япония, где состоялись первые показы на 62 экранах IMAX. Они принесли $755 тысяч. До полноценного старта проката 11 сентября фильм будет демонстрироваться в формате IMAX, причем часть сеансов уже распродана. Именно премиальный формат остается одним из важнейших факторов коммерческого успеха работы Нолана. На данный момент ОДИССЕЯ собрала в IMAX $486 млн по всему миру, установив новый рекорд сети. За прошедшие выходные на этот формат пришлось $22,2 млн мировых сборов картины, из которых $16,4 млн обеспечил международный прокат.

ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НОВЫЙ ДЕНЬ тем временем продолжает демонстрировать исключительную для шестого уикенда устойчивость. С учетом Северной Америки мировая касса фильма достигла $2,4 млрд. На международный прокат приходится $1,485 млрд, еще $917,8 млн фильм заработал в США и Канаде по итогам воскресенья. На прошедшем уикенде супергеройский проект Sony и Marvel собрал за пределами Северной Америки $26,1 млн в 24 300 кинотеатрах 67 рынков.

Китай сохраняет статус крупнейшего международного рынка для ЧЕЛОВЕКА-ПАУКА с большим отрывом. Однако именно здесь ОДИССЕЯ пока не смогла повторить успех как на других крупных территориях: за очередной уикенд фильм Нолана добавил $5,6 млн и довел общую кассу до $98,4 млн. Картина занимает третье место в местном чарте, уступая двум китайским релизам. При этом ОДИССЕЯ уже стала вторым по кассе проектом Нолана в истории китайского проката после ИНТЕРСТЕЛЛАРА. Для голливудского фильма это сильный результат, однако разрыв с ЧЕЛОВЕКОМ-ПАУКОМ остается значительным: $98,4 млн против $230,8 млн.

Несмотря на масштабные результаты голливудских проектов, лидерство в Китае сохраняет локальная военная драма ОДНАЖДЫ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ. Картина рассказывает о китайском поваре, который работает в ресторане на Ближнем Востоке, а после начала войны пытается вместе с управляющим сохранить ресторан и защитить людей вокруг себя. Фильм сочетает военную драму и элементы комедии, используя историю обычных людей вместо традиционного героического взгляда на войну. К концу минувшего уикенда проект уже заработал в Китае более $306 млн. В целом же китайский летний сезон завершился с результатом около $1,8 млрд и 340 млн посещений. При этом более 70% кассы сезона обеспечили национальные релизы. Локальное кино не только сохраняет доминирующее положение, но и способно конкурировать с крупнейшими голливудскими блокбастерами непосредственно в период их международного проката.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма ОДИССЕЯ

07.09.2026 Автор: Дмитрий Некрасов