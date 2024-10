Международная касса: «Джокер: Безумие на двоих» не смог повторить цифр первой части

Сиквел хита 2019 года, ДЖОКЕР: БЕЗУМИЕ НА ДВОИХ начал прокат за пределами США с $81,1 млн на 76 рынках. Первая часть в свое время на этих же территориях смогла освоить на старте $139 млн. Сейчас наибольший вклад в сборы новинки внесли Великобритания ($8 млн), Германия ($6,9 млн), Италия ($5,6 млн), Мексика ($5,5 млн) и Франция ($5 млн). Залы IMAX по всему миру продали билетов на $10 млн. Впереди у нового ДЖОКЕРА премьеры в Японии и Китае.

Что касается последнего, то там прокат в рамках празднования Золотой недели возглавил военный боевик THE VOLUNTEERS: TO THE WAR 2. Стартовав 30 сентября, к концу уикенда он привлек $113 млн. Вторая строчка досталась криминальной драме ТИГР, ВОЛК, КРОЛИК с $47,7 млн. Замкнул тройку лидеров китайского бокс-офиса комедийный экшн ОПЕРАЦИЯ «ПАНДА» ($27,5 млн).

Валовые сборы мультфильма ДИКИЙ РОБОТ перевалили за $100 млн. Из этой суммы $36,5 млн обеспечил международный прокат. За уикенд картина на 36 рынках привлекла $13 млн.

Фэнтези БИТЛДЖУС БИТЛДЖУС пополнило свою копилку на $8,2 млн с 77 рынков. Общемировая выручка проекта превысила $400 млн.

Анимационные ТРАНСФОРМЕРЫ: НАЧАЛО в 61 стране освоили за уикенд $7,9 млн. Касса картины за пределами США выросла до $49,8 млн.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter

Фото: кадр из фильма ДЖОКЕР: БЕЗУМИЕ НА ДВОИХ

07.10.2024 Автор: Максим Острый