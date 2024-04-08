Международная касса: «Годзилла и Конг: Новая империя» сохранил лидерство за пределами США

Сборы блокбастера ГОДЗИЛЛА И КОНГ: НОВАЯ ИМПЕРИЯ за уикенд на 69 рынках достигли $59,3 млн, падение в среднем составило 53%. За пределами США лента освоила уже $226 млн, из которых $92,2 млн приходятся на Китай, $23,7 млн – на Мексику, $11,2 млн – на Великобританию, $10,2 млн – на Индию, $7,4 млн – на Австралию. Во Франции фильм стартовал с $2,9 млн, в Германии – с $2,7 млн.

Анимация КУНГ-ФУ ПАНДА 4 записала на свой счет за уикенд $27,4 млн, картина идет в прокате в 76 странах. Международные сборы ленты выросли до $244 млн. Касса релиза на китайском рынке по итогам недели составила $42,7 млн, что выше итоговых цифр на этой территории таких проектов, как ЗВЕРОПОЙ ($31,4 млн) и ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 4 ($29,1 млн). В Мексике мультфильм заработал $31,8 млн, в Великобритании – $16 млн, в Германии – $13,3 млн, в Италии – $10,3 млн.

ДЮНА: ЧАСТЬ ВТОРАЯ в 73 странах освоила еще $11,2 млн. Теперь валовые сборы проекта достигли $661 млн, из которых залы IMAX принесли $139 млн.

Благодаря работе в Японии до $638 млн выросла международная выручка байопика ОППЕНГЕЙМЕР. Фильм стал самым кассовым проектом на международной арене в карьере Кристофера Нолана.

ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ: ЛЕДЕНЯЩИЙ УЖАС заработали за уикенд $7,1 млн на 31 рынке. Международная касса картины увеличилась до $49,3 млн.

Что касается новинок, то хоррор ОМЕН. ПЕРВОЕ ЗНАМЕНИЕ на 43 рынках привлек $9,1 млн. В Мексике фильм заработал $1,6 млн, в Индонезии и Великобритании – по $0,7 млн, в Южной Корее и Бразилии – по $0,6 млн.

Премьера экшна МАНКИМЭН состоялась в 27 странах. Эти рынки принесли релизу $2,6 млн. В Великобритании проект стартовал с $1 млн.

Особенного упоминания заслуживает Китай. На минувшей неделе там отмечался праздник Цинмин, день поминовения усопших. Касса кинотеатров за четырехдневку достигла $119 млн. Лидером бокс-офиса стало аниме Хаяо Миядзаки МАЛЬЧИК И ПТИЦА, освоившее $54 млн (а с учетом старта в среду – $72 млн).

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма ГОДЗИЛЛА И КОНГ: НОВАЯ ИМПЕРИЯ

08.04.2024 Автор: Максим Острый