Международная касса: «Закулисье реальности» стало самым кассовым фильмом в истории A24

В международном прокате главным событием стал старт ОЧЕНЬ СТРАШНОГО КИНО 6, которое не только вернуло интерес к комедийному жанру, но и установило новый рекорд франшизы. Картина собрала $50,5 млн в 53 странах, что стало лучшим бокс-офисом первого уикенда киносерии, на 75% превысив результат лидировавшей ранее третьей части. Общемировая выручка достигла $106 млн, превзойдя даже старт КРИКА 7 ($97 млн).

Главным разочарованием недели стали ВЛАСТЕЛИНЫ ВСЕЛЕННОЙ. Экранизация бренда Mattel стартовала лишь с $25 млн, полученными в 86 странах. С учетом североамериканского проката мировой старт составил $54,3 млн, что выглядит крайне скромно для проекта стоимостью около $170 млн без учета маркетинга. Самой крупной возрастной группой стали зрители 45–54 лет (29%), тогда как дети младше 12 лет обеспечили лишь 5% посещаемости, а подростки 13–17 лет – всего 6%. Именно привлечение нового поколения в кино было одной из главных целей Mattel и Amazon MGM, однако молодежь практически проигнорировала релиз.

Зато крупнейший хит в своей истории в виде ОБСЕССИИ получила Focus Features. Международная касса фильма достигла $72,6 млн, а мировые сборы выросли до $225 млн. Четвертый международный уикенд принес хоррору еще $17,7 млн. Особенно впечатляющие результаты демонстрируют отдельные рынки. В Великобритании касса достигла $13,8 млн, превысив показатели ПРОЧЬ на аналогичной стадии проката.

Еще один рекорд установило ЗАКУЛИСЬЕ РЕАЛЬНОСТИ. Международные сборы хоррора уже достигли $50,3 млн, а мировая касса вплотную приблизилась к отметке $185 млн всего за десять дней проката. Это позволило проекту стать самым кассовым фильмом в истории A24, превзойдя МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНОГО ($191 млн мировых сборов ожидаются к началу недели). Значительную часть аудитории по-прежнему составляют зрители младше 35 лет – 81% посещаемости второго уикенда.

Продолжает переписывать рекорды и биографическая драма МАЙКЛ. Международные сборы достигли $544 млн, а мировая касса выросла до $898 млн. Уже в ближайшие дни фильм должен преодолеть отметку $900 млн и окончательно закрепиться в статусе самого кассового релиза в истории Lionsgate.

Еще один важный рубеж покорил СУПЕР МАРИО: ГАЛАКТИЧЕСКОЕ КИНО. На десятой неделе проката мультфильм первым среди релизов 2026 года преодолел отметку $1 млрд мировых сборов. Из этой суммы $572 млн приходится на международные рынки.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма ЗАКУЛИСЬЕ РЕАЛЬНОСТИ

08.06.2026 Автор: Дмитрий Некрасов