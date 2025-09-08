Международная касса: «Заклятие 4» начало свое триумфальное шествие по миру

Лидером международного проката в начале сентября стал фильм ужасов ЗАКЛЯТИЕ 4: ПОСЛЕДНИЙ ОБРЯД, который заработал $104 млн в 66 странах. Это рекорд для стартового уикенда хоррора на международной арене. Лучшими рынками для релиза стали Мексика ($13,3 млн), Великобритания ($8,8 млн), Бразилия ($7,7 млн), Индия ($6,7 млн) и Индонезия ($5,6 млн). При этом картина установила еще несколько рекордов. Так, на 41 территории фильм показал лучший старт франшизы с участием Патрика Уилсона и Веры Фармига. Самый успешный дебют для проектов жанра хоррор зафиксирован в 17 странах, в числе которых Испания, Польша, Норвегия, Бразилия, Колумбия и Чили. А в Индии квадриквел установил рекорд стартовых сборов среди всех проектов студии Warner Bros.

Среди холдоверов выделяется мультфильм ПЛОХИЕ ПАРНИ 2, который демонстрирует отличную динамику уже которую неделю. Прошедший уикенд добавил в копилку проекта $5,9 млн, его тотал вырос до $191 млн.

Комедия СУПРУГИ РОУЗ потеряла на втором уикенде 45%, заполучив $5,8 млн с 44 территорий. Среди новых стартов выделяются Австралия и Новая Зеландия, где картина заняла вторые места в чартах. Общий бокс-офис фильма с Оливией Колман и Бенедиктом Камбербатчем составил $32,3 млн.

В Китае продолжают доминировать локальные проекты, а расклад сил не изменился с предыдущей недели. В лидерах уикенда остался криминальный экшн КРАЙ ТЕНИ, общая касса которого выросла до $145 млн. Мультфильм NOBODY увеличил свой тотал до $218 млн, а общий бокс-офис драмы НАНКИНСКИЙ ФОТОГРАФ, стартующей в России 11 сентября, дошел до уровня $414 млн.

Автор: Дмитрий Некрасов