Международная касса: «Зверополис 2» сохранил за собой лидерство в мировом прокате

В свой второй уикенд ЗВЕРОПОЛИС 2 заполучил $219 млн на 52 рынках. Снижение сборов составило в среднем 40% в целом и 27% без учета Китая. По итогам уикенда анимационный проект накопил на своем счету $916 млн и взлетел на четвертую строчку в списке самых кассовых релизов 2025 года.

В Китае бокс-офис картины про звериный город вырос до $430 млн. Среди голливудских проектов больше на этом рынке зарабатывали только МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ ($632 млн). В Японии ЗВЕРОПОЛИС 2 стартовал на минувшей неделе с $12,3 млн. Это второй лучший старт для Голливуда после ХОЛОДНОГО СЕРДЦА 2 на данной территории.

Фильм ужасов ПЯТЬ НОЧЕЙ С ФРЕДДИ 2 стартовал в 76 странах, где заработал $46 млн. Лучше всего хоррор выступил в Мексике. Заработанные там $6,9 млн стали вторым стартом для фильмов ужасов на этом рынке за всю его историю после выходившего в этом году проекта ЗАКЛЯТИЕ 4: ПОСЛЕДНИЙ ОБРЯД.

В Китае в условиях тотального доминирования голливудского мультфильма пытается поднять голову местный контент. В тройку лидеров по итогам уикенда попала военная драма ГОРОДОК ГЭЧЖИ, заработавшая $24 млн. Бокс-офис аниме ИСТРЕБИТЕЛЬ ДЕМОНОВ: БЕСКОНЕЧНАЯ КРЕПОСТЬ, демонстрирующегося на больших экранах Поднебесной 24 дня, вырос до $94 млн.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма ЗВЕРОПОЛИС 2

08.12.2025 Автор: Дмитрий Некрасов