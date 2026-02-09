Международная касса: корейский фильм-концерт обошел голливудские проекты

Прошедший уикенд в международном кинопрокате неожиданно прошел под знаком K-Pop. Концертный фильм STRAY KIDS: THE DOMINATE EXPERIENCE стал главным событием и возглавил зарубежный бокс-офис, обогнав крупные голливудские картины. Релиз, показывающий выступление кей-поп-группы Stray Kids на стадионе в Лос-Анджелесе, а также концертные записи их мирового тура dominATE и закулисные материалы, собрал по всему миру $19,1 млн, из них на зарубежный прокат пришлось $13,5 млн. Формат IMAX сыграл заметную роль в успехе проекта: около 20% мировых сборов пришлось на IMAX‑экраны, то есть примерно $3,9 млн. Это лучший старт в истории IMAX для ленты на корейском языке.

Картина вышла при поддержке Universal International на большинстве зарубежных рынков (всего их было 61). Для студии это первый K‑pop‑фильм, и старт можно считать более чем успешным. При этом в ключевой для жанра стране – Южной Корее – результат оказался скромным: всего около $227 тысяч. Япония в эти выходные к прокату не подключилась.

Мультфильм ЗВЕРОПОЛИС 2 стал вторым на уикенде, заработав $12,8 млн за пределами США. Анимационный сиквел уже достиг впечатляющих показателей, а на минувшем уикенде в международном прокате обошел фильм МСТИТЕЛИ: ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ ($1,374 млрд за рубежом). Общие мировые сборы мультфильма – около $1,8 млрд. На прошедшем уикенде ЗВЕРОПОЛИС 2 оставался лидером в Китае, Японии (среди зарубежных релизов) и Чехии.

Триллер ГОРНИЧНАЯ перешагнул отметку в $350 млн мировых сборов. Непосредственно за уикенд «сарафанный» хит проката взял $14,7 млн за пределами американского рынка. Всего на счету у картины уже почти $355 млн.

Неплохо держится триллер НА ПОМОЩЬ!. На прошедшем уикенде релиз 20th Century Studios заполучил $16,3 млн мировых сборов за уикенд, общий глобальный результат достиг $53,7 млн.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма STRAY KIDS: THE DOMINATE EXPERIENCE

09.02.2026 Автор: Дмитрий Некрасов