Международная касса: «Прыгуны» стали основным драйвером рынка

По итогам прошедшего уикенда основным драйвером международного кинорынка стал анимационный фильм ПРЫГУНЫ студии Pixar. Картина дебютировала с совокупным результатом в размере $88 млн, из которых $42 млн пришлось на международный прокат (81% кассы за пределами США). Это лучший старт для оригинального анимационного релиза и одновременно для оригинального проекта Pixar со времен ТАЙНЫ КОКО ($105 млн на первом уикенде). Новинка также превзошла результаты стартовых уикендов других оригинальных проектов Pixar: ВПЕРЕД ($65,6 млн) и ЭЛЕМЕНТАРНО ($65,1 млн) на сопоставимых территориях. Динамика посещаемости показывает широкий охват зрителей: доля семейной аудитории составляет 48%, а «общей» – 52%, что заметно отличается от традиционного для Pixar доминирования семейного сегмента. При этом рост сборов с пятницы на субботу оказался значительно выше аналогов, что указывает на позитивное «сарафанное радио» и устойчивый интерес аудитории.

Лучшими рынками для мультфильма стали Великобритания – $6,4 млн, Мексика – $3,7 млн, Франция – $3,6 млн (с первого места удалось сместить локальный семейный хит МАРСУПИЛАМИ на его пятой неделе проката), Германия – $3,5 млн. На следующей неделе ожидаются релизы в Японии, Израиле, Гонконге, Сингапуре и Вьетнаме. Премьера в Китае запланирована на 20 марта, в Австралии – на 26 марта (с прицелом на школьные каникулы). Перспективы картины в Китае остаются неопределенными. Хотя ЗВЕРОПОЛИС 2 продемонстрировал там выдающиеся результаты ($667 млн), оригинальные проекты Pixar после успеха ТАЙНЫ КОКО ($189 млн) показывали в Поднебесной заметно более скромные сборы: ВПЕРЕД – $10,3 млн, ЭЛЕМЕНТАРНО – $15,8 млн, ЭЛИО – всего $3,9 млн. Для ПРЫГУНОВ позитивным фактором является показ трейлера перед сеансами сиквела ЗВЕРОПОЛИСА, что может усилить узнаваемость проекта.

На фоне успеха анимации фильм о монстрах НЕВЕСТА! продемонстрировал слабый результат в международном прокате. Картина собрала $6,3 млн за пределами США на 70 территориях, что уступило домашнему результату ($7,3 млн). Общий мировой старт составил $13,6 млн при производственном бюджете около $80 млн и глобальных расходах на маркетинг и продвижение в $65 млн. Ожидания студии Warner Bros., прогнозировавшей мировой старт в диапазоне $38–40 млн, не оправдались. Фильм не смог найти устойчивую аудиторию ни в Европе, ни на других международных рынках, несмотря на участие звезд (Кристиан Бейл, Джесси Бакли, Пенелопа Крус) и Мэгги Джилленхол в качестве режиссера. В ряде стран картина не вошла даже в топ-10 уикенда: например, во Франции новинка заняла лишь 13-е место.

Суммарные международные сборы демонстрируют отсутствие заметного интереса к проекту как со стороны широкой аудитории, так и со стороны традиционно лояльного к авторскому кино европейского зрителя. Имя режиссера в данном случае не стало фактором, сопоставимым по влиянию с работами Пола Томаса Андерсона или Квентина Тарантино.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма ПРЫГУНЫ

09.03.2026 Автор: Дмитрий Некрасов