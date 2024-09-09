Международная касса: сиквел «Битлджуса» доказывает популярность своего бренда

Фильм Тима Бертона БИТЛДЖУС БИТЛДЖУС за первый уикенд смог заработать $35,4 млн на 69 рынках за пределами США. В 40 странах новинка возглавила чарты. В Великобритании выручка проекта составила $9,6 млн, в Мексике – $6,5 млн, в Австралии – $2,6 млн, в Испании – $2,5 млн, в Италии – $1,7 млн. Впереди у фильма премьеры во Франции, Германии и Японии.

Тем временем ГОЛОВОЛОМКА 2 довела свою общую выручку до $1,675 млрд, обогнав тем самым МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА и заняв восьмое место в списке самых успешных релизов в истории.

Рубеж в $300 млн на прошедшей неделе покорился, как и ожидалось, двум холдоверам – хоррору ЧУЖОЙ: РОМУЛ ($314 млн) и мелодраме ВСЕ ЗАКОНЧИТСЯ НА НАС ($309 млн). В первом случае ленте сильно помог старт в Японии – там выручка за первый уикенд достигла $2,3 млн. Во втором продолжает играть важную роль «сарафан» – снижение сборов у фильма с Блейк Лайвли составило в среднем лишь 37%.

Сохраняет активность на международной арене кинокомикс ДЭДПУЛ И РОСОМАХА. 52 рынка принесли блокбастеру за уикенд $8,4 млн. Тотал его сборов достиг $1,287 млрд.

Что касается локальных хитов, то, пока в Китае наблюдается затишье, в Индии с $34 млн (по предварительным данным) начал прокат фантастический боевик ВЕЛИЧАЙШИЙ ВСЕХ ВРЕМЕН.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма БИТЛДЖУС БИТЛДЖУС

09.09.2024 Автор: Максим Острый