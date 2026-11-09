Международная касса: японская «Годзилла» столкнулась с самым дорогим фильмом Индии

Японский фантастический блокбастер ГОДЗИЛЛА: МИНУС НОЛЬ стал лидером мирового проката с результатом $63 млн за уикенд. Картина уверенно выступила на ключевых зарубежных рынках. В Мексике фильм занял первое место, а также возглавил прокат в большинстве стран Латинской Америки. В Японии за первые после старта дни новинка заработала 2,7 млрд йен – около $17 млн. При этом в Великобритании и Австралии лидерство досталось РАМАЯНЕ: индийский эпос опередил японского монстра и стал там самым кассовым релизом уикенда. Отдельным достижением ГОДЗИЛЛЫ стал результат в премиальных форматах. Мировые сборы в IMAX достигли $21,3 млн – это 34% от общей кассы фантастики за стартовый уикенд. Картина установила рекорд мирового дебюта японского фильма в сети IMAX.

Индийский эпос РАМАЯНА. ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ начал работу с $55,7 млн, причем почти $32 млн пришлось на домашнюю аудиторию. Еще $12,2 млн проект заработал в Северной Америке за четыре дня и $11,5 млн – на 37 остальных зарубежных территориях, где прокатом занималась Sony Pictures. Индийский эпос показал сильные результаты на нескольких рынках. В Великобритании сборы достигли $3 млн, в Таиланде – $550 тысяч, в Нидерландах – $240 тысяч, в Южной Африке – $75 тысяч. Совокупный бюджет двух частей РАМАЯНЫ оценивается в $420–500 млн, а затраты на производство первой картины – примерно в $250 млн. Это самый дорогой фильм в истории Индии.

Еще одним заметным участником уикенда стал анимационный фильм КОТ В ШЛЯПЕ. При мировом старте в $30,5 млн на зарубежные территории пришлось около $10 млн – результат сдержанный для картины с производственным бюджетом более $92 млн. Проект заработал $1,1 млн в Мексике, $1 млн в Италии, около $999 тысяч в Испании, $663 тысячи в Китае и $541 тысячу в Бразилии.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма РАМАЯНА. ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ

09.11.2026 Автор: Дмитрий Некрасов