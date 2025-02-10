Международная касса: лидер китайской «новогодней битвы» установил рекорд сборов для одного рынка

По итогам праздничного отрезка в Китае касса мультфильма НЭЧЖА ПОБЕЖДАЕТ ЦАРЯ ДРАКОНОВ взяла фантастическую высоту: к вечеру минувшего воскресенья в активе проекта было $1,096 млрд. Ранее ни одному релизу в истории не удавалось заработать на одной территории свыше $1 млрд. Сиквел анимационного хита в настоящий момент занимает седьмую строчку среди самых кассовых мультфильмов. Сборы проекта в IMAX достигли $63,9 млн. Это рекорд в данном формате среди локальных релизов. Также мультфильм стал первым проектом-«миллиардером», снятым вне Голливуда.

Второе место по итогам уикенда в китайском прокате досталось комедии ДЕТЕКТИВ ИЗ ЧАЙНАТАУНА, 1900 ГОД. Лента смогла заработать на данный момент в общей сложности $384 млн.

Боевик ТВОРЕНИЕ БОГОВ 2: БИТВА С ДЕМОНИЧЕСКИМ ВОЙСКОМ довел сумму на своем счету до $151 млн, мультфильм МЕДВЕДИ-СОСЕДИ: ПЕРЕРОЖДЕНИЕ – до $87 млн, а экшн ЛЕГЕНДА О ГЕРОЯХ КОНДОРА: ВЕЛИЧАЙШИЙ ГЕРОЙ – до $86 млн.

Что касается голливудских релизов, то лучшим из них на международной арене на уикенде стал МУФАСА: КОРОЛЬ ЛЕВ. Он пополнил свою копилку на $8,5 млн, общемировые сборы ленты теперь составляют $671 млн.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА 3 накануне своего релиза в США смогли преодолеть в международном прокате планку в $100 млн, заработав за уикенд $7,5 млн в 53 странах.

Мультфильм ДОГМЕН: ПУШИСТАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ идет в прокате в 41 стране. За уикенд его касса на международной арене составила $6,6 млн, а всего – $11,9 млн.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма НЭЧЖА ПОБЕЖДАЕТ ЦАРЯ ДРАКОНОВ

10.02.2025 Автор: Максим Острый