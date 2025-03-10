Международная касса: сиквел франшизы «Нэчжа» стал шестым самым успешным проектом за всю историю

Мультфильм НЭЧЖА ПОБЕЖДАЕТ ЦАРЯ ДРАКОНОВ на прошлой неделе преодолел рубеж в $2 млрд кассовых сборов в Китае. Учитывая кассу проекта за пределами родины, на его счету сейчас находится $2,059 млрд. Это выше итоговых цифр картины МСТИТЕЛИ: ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ ($2,052 млрд), что делает НЭЧЖУ шестым самым успешным проектом в истории.

Фантастика МИККИ 17 расширила свой прокат до 67 рынков. Сборы проекта за уикенд на международной арене составили $24,5 млн. Всего за пределами США лента освоила $34,2 млн.

Прокат в 52 странах принес ленте КАПИТАН АМЕРИКА: НОВЫЙ МИР $9,2 млн за уикенд. Общая касса фильма за пределами США выросла до $194 млн.

Ромком БРИДЖИТ ДЖОНС. БЕЗ УМА ОТ МАЛЬЧИШКИ на 75 рынках привлек за уикенд $7,9 млн. Всего лента заработала уже $104 млн. Почти половина ($51,1 млн) из этой суммы пришлась на Великобританию.

Фэнтези ЗЛАЯ: СКАЗКА О ВЕДЬМЕ ЗАПАДА стартовало в Японии с $3,7 млн, тем самым увеличив свои международные сборы до $261 млн.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма НЭЧЖА ПОБЕЖДАЕТ ЦАРЯ ДРАКОНОВ

10.03.2025 Автор: Максим Острый