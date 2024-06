Международная касса: новые «Плохие парни» стартовали с $48,6 млн

Комедийный боевик ПЛОХИЕ ПАРНИ ДО КОНЦА стал лидером международного проката. На 60 рынках за пределами США новая глава франшизы с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом смогла освоить $48,6 млн. Наибольшего успеха лента добилась в Великобритании ($4,9 млн), Мексике ($4,2 млн), Германии ($3,7 млн), Саудовской Аравии ($3,7 млн) и Франции ($3,1 млн). В регионах Латинской Америки и Ближнего Востока ПЛОХИЕ ПАРНИ ДО КОНЦА поставили рекорд по старту среди фильмов франшизы ($10 млн и $9,5 млн соответственно). Залы IMAX по всему миру принесли фильму $8,2 млн.

При таком сильном конкуренте мультфильм ГАРФИЛД В КИНО сумел сохранить второе место в международном рейтинге и прибавить к кассе еще $15,3 млн на 61 рынке. В общей сложности прокат за пределами США принес анимации $124 млн. Популярнее всего рыжий кот оказался в Мексике: там выручка мультфильма достигла $20,3 млн. Впереди у проекта прокат во Франции и Японии.

Выручка экшна ФУРИОСА: ХРОНИКИ БЕЗУМНОГО МАКСА на 78 рынках за уикенд составила $13,7 млн. В Китае картина стартовала с $3,6 млн ($1,2 млн – в залах IMAX). Общая сумма сборов на международной арене на данный момент составляет $85,7 млн.

Фантастике ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: НОВОЕ ЦАРСТВО за минувший уикенд 52 рынка принесли $6,9 млн. Тотал картины достиг $360 млн, что позволило всей франшизе перешагнуть порог в $2 млрд кассовых сборов.

Семейная картина ВООБРАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ на 65 территориях освоила за уикенд $6,2 млн, прибавив их к общей кассе в $160,7 млн.

Лидером китайского проката стала комедия BE MY FRIEND, стартовавшая с $8,1 млн. На втором месте расположилось криминальное драмеди WALK THE LINE ($7,8 млн).

10.06.2024 Автор: Вероника Cкурихина