Международная касса: «Человек-паук: Новый день» идет на $2 млрд

За второй международный уикенд ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НОВЫЙ ДЕНЬ заработал $236 млн, доведя зарубежные сборы до $1,01 млрд всего за 12 дней. Вместе с $655 млн в США фильм уже собрал $1,67 млрд в мировом прокате. Таким образом, картина стала вторым самым быстрым релизом в истории, преодолевшим отметку $1 млрд за пределами домашнего рынка, уступив только фильму МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ. Особенно показательно распределение сборов по ключевым территориям. Китай за уикенд принес $29,1 млн, а его общий вклад достиг $186,7 млн. Великобритания добавила $16 млн и довела результат до $87,4 млн, Мексика заработала $15,3 млн за выходные и $65,8 млн суммарно. С учетом уже достигнутого результата ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НОВЫЙ ДЕНЬ уверенно движется к $2 млрд в мировом прокате – отметке, которую в истории удавалось преодолеть лишь семи фильмам.

На фоне беспрецедентного результата кинокомикса пеплум ОДИССЕЯ также демонстрирует необычайно устойчивые показатели. На четвертом уикенде международный прокат принес фильму $79 млн, еще $31,5 млн картина заработала в Северной Америке. Совокупные мировые сборы достигли $1,104 млрд, что уже сделало ОДИССЕЮ самым кассовым фильмом Кристофера Нолана, позволив обойти ТЕМНОГО РЫЦАРЯ: ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ с $1,08 млрд и ТЕМНОГО РЫЦАРЯ с $1,008 млрд. Отдельным фактором остается формат IMAX: на него приходится уже $289 млн мировых сборов ОДИССЕИ, что вывело картину на первое место в истории IMAX, выше результата АВАТАРА в $271 млн.

Главной международной новинкой стал ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ: ДИНОФИЛЬМ, который собрал $23 млн в 30 странах, охватив около 75% международного прокатного потенциала. Лидером стал Китай с $5,5 млн, следом расположились Франция с $4,5 млн и Великобритания с $2,2 млн. Результат выглядит особенно интересно с учетом того, что мультфильм пока не вышел на домашнем рынке: американский релиз и запуск еще 22 международных территорий состоятся только на этой неделе.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter

Фото: кадр из фильма ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НОВЫЙ ДЕНЬ

10.08.2026 Автор: Дмитрий Некрасов