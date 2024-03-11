Международная касса: «Кунг-фу панда 4» стартовала на 41 рынке

Главной новинкой недели в мировом прокате стал мультфильм КУНГ-ФУ ПАНДА 4. На 41 рынке проект заработал $22,2 млн. При этом важно отметить, что единственной крупной территорией среди этих стран была Испания – там касса картины достигла $3 млн с учетом превью. В Малайзии мультфильм заработал $2,4 млн, в Индонезии – $2,1 млн, во Вьетнаме – $1,9 млн, в Польше – $1,6 млн. В Китае старт картины назначен на 22 марта.

ДЮНА: ЧАСТЬ ВТОРАЯ на втором уикенде в 72 странах смогла освоить $81 млн, падение составило в среднем крайне умеренные 36%. Общая выручка ленты за пределами США выросла до $211 млн. В Китае проект стартовал с $20 млн, заняв вторую строчку национального бокс-офиса. Это стало лучшим результатом на данном рынке для голливудских релизов в 2024 году. Китайские кинотеатры IMAX принесли ленте $6,5 млн, а падение сборов проекта в этом формате по всему миру составило лишь 15%.

Среди других холдоверов можно отметить в первую очередь байопик БОБ МАРЛИ: ОДНА ЛЮБОВЬ. На 52 рынках его касса за уикенд составила $4,9 млн. Общая выручка ленты в международном прокате выросла до $71,2 млн.

Комедия КТО УГОДНО, КРОМЕ ТЕБЯ в 48 странах заработала еще $3 млн. За пределами США лента освоила уже $124 млн.

Мультфильм МИГРАЦИЯ пополнил свою копилку на $2,4 млн с 79 рынков. Всего на счету проекта в международном прокате $157 млн.

На $2,1 млн, до $74,4 млн выросла международная касса фантастики БЕДНЫЕ-НЕСЧАСТНЫЕ. Картина продолжает работу на 47 территориях.

Фото: кадр из фильма КУНГ-ФУ ПАНДА 4

11.03.2024 Автор: Максим Острый