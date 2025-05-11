Международная касса: «Minecraft в кино» продолжает погоню за званием миллиардера

Кинокомикс ГРОМОВЕРЖЦЫ* на минувшем уикенде заработал на 52 рынках $34 млн. Общая касса ленты за пределами США выросла до $144 млн, а тотал – до $272 млн. Снижение сборов составило в среднем 52%. В Великобритании картина заработала $15,5 млн, в Китае – $13,8 млн, в Мексике – $11,2 млн, во Франции – $7,2 млн, в Австралии – $6,4 млн.

Что касается MINECRAFT В КИНО, то этот блокбастер на 78 рынках за уикенд привлек $12,5 млн. На ряде территорий (в частности, в Польше, Чехии, Турции и т.д.) он стал самым кассовым проектом в истории студии Warner Bros. Тотал ленты вырос до $910 млн.

ГРЕШНИКИ в 70 странах за уикенд привлекли $6,6 млн. В их случае сборы снизились в среднем на 40%. Общемировая касса проекта достигла $283 млн.

Премьера экшна КАРАТЭ-ПАЦАН: ЛЕГЕНДЫ, широкий старт которого состоится чуть позже в этом месяце, прошла в 12 странах Латинской Америки. Общая касса картины составила $5,7 млн.

В Китае лидирующую позицию сохранила драма КОРОЛЕВА ПЕЛЬМЕНЕЙ. В ее активе к вечеру воскресенья было $39,6 млн.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма ГРОМОВЕРЖЦЫ*

11.05.2025 Автор: Максим Острый