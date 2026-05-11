Международная касса: «Дьявол носит Prada 2» сохранил статус лидера

Во второй уикенд мирового проката ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA 2 сохранил статус главного релиза, собрав еще $119 млн ($43 млн в Северной Америке при падении всего на 44% и $75,8 млн на 51 зарубежной территории, минус 46%). Совокупные мировые сборы сиквела достигли $433 млн, из которых $145 млн приходится на США и $288 млн – на международный рынок. Фильм уже обошел оригинальную картину 2006 года с ее итоговыми $327 млн и стал одним из ключевых драйверов для студии Disney, которая первой в году преодолела отметку $2 млрд глобального бокc‑офиса. На основных территориях проект о мире моды сохраняет лидирующие позиции, подтверждая потенциал долгого проката.

МАЙКЛ продолжает усиливать статус глобального хита: к третьему уикенду мировые сборы музыкального байопика достигли $577 млн: $240 млн в Северной Америке и $337 млн на международных рынках. За выходные картина добавила еще $95 млн ($36,5 млн в США при падении лишь на 32% и $58,5 млн за рубежом, минус 33%). Фильм опережает динамику БОГЕМСКОЙ РАПСОДИИ на сопоставимом отрезке времени как с учетом китайского релиза, так и без него, а внутренняя касса уже превысила итоговые $217 млн байопика о Queen. МАЙКЛ закрепляется как главный музыкальный проект года с явным потенциалом дальнейшего роста за счет поздних территорий и повторных просмотров.

Фэнтези-экшн МОРТАЛ КОМБАТ 2 начал работу заметно лучше первой части, которая выходила в 2021 году на фоне ковидных ограничений, но ниже завышенных ожиданий студии. Суммарный мировой старт составил $63 млн, из них около $40 млн пришлись на Северную Америку и $23 млн – на 78 зарубежных рынков (31 тысяча экранов). При производственном бюджете в $80 млн такой результат выглядит умеренным для экранизации популярного игрового IP с рейтингом R. В Европе, на Ближнем Востоке и в Африке сиквел показал результаты более чем вдвое выше первой части, при этом ключевыми территориями стали Великобритания ($2,2 млн), Мексика ($1,7 млн), Австралия ($1,6 млн), Китай и Бразилия (по $1,4 млн). По ряду рынков релиз уступил недавнему ПЯТЬ НОЧЕЙ С ФРЕДДИ 2, что указывает на более узкое, фанатское ядро аудитории. Тем не менее МОРТАЛ КОМБАТ 2 в ближайшее время обгонит итоговые $84,4 млн глобальных сборов предыдущего фильма.

Семейная комедия СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ОВЕЧКИ от Amazon/MGM начала работу заметно скромнее, но с прицелом на длительный прокат. Мировой старт составил $28 млн при бюджете $75 млн: $15,9 млн фильм собрал в Северной Америке и $12,1 млн – на 75 зарубежных территориях (около 70% международного покрытия). Лидером выступила Великобритания с $4,5 млн (третье место в чарте), далее следуют Австралия ($1,2 млн), Япония ($760 тысяч), Мексика ($720 тысяч) и Нидерланды ($409 тысяч). Старты на основных рынках континентальной Европы и Азии, включая Германию, Австрию и Китай, еще впереди, так что потенциал наращивания семейной аудитории у релиза сохраняется, особенно в каникулярный период.

Концертный релиз BILLIE EILISH: HIT ME HARD & SOFT от Paramount показал умеренный, но заметный для нишевого формата старт на уровне $20,1 млн по миру: $7,5 млн пришлись на Северную Америку и $12,6 млн – на 56 зарубежных рынков (99% международного покрытия). Проект максимально опирается на премиальные форматы: 3D обеспечил 86% зарубежных и 88% североамериканских сборов, а доля PLF в США достигла 26% (включая 16% залов с Dolby). Лучшим рынком по выручке стала Великобритания с $2,3 млн (пятое место в чарте), при этом наивысший стартовый ранг показала Швеция, где картина дебютировала на второй позиции с $290 тысяч. Результат новинки подтверждает устойчивый спрос на ивент‑контент, хотя расстановка дат и плотная конкуренция со стороны других релизов ограничили потенциал картины на старте.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

11.05.2026 Автор: Дмитрий Некрасов