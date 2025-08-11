Международная касса: вперед вырвались две жанровые новинки

Среди голливудских проектов лидером по итогам уикенда на международной арене, как и в домашнем прокате, стал хоррор ОРУДИЯ. Картина заработала $27,5 млн на 72 территориях, что вкупе с американской кассой дает $70 млн. Лучший результат картина с Джулией Гарнер показала на британских островах ($3,6 млн), а также в Мексике ($2,7 млн), Франции ($2 млн), Австралии ($1,8 млн) и Испании ($1,6 млн). $8,1 млн ленте принесли залы IMAX по всему миру. $1,9 млн из этой суммы были освоены за пределами США.

Комедия ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА 2 стартовала в 46 странах, где заработала $15,5 млн. Тотал новинки составил, таким образом, $44,5 млн. Больше всего новинка смогла привлечь в Мексике ($2,8 млн), где стала лидером проката, а также в Великобритании ($2,4 млн) и Австралии ($1,4 млн). Впереди у комедии премьеры в Южной Корее и Японии.

Кинокомикс ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА: ПЕРВЫЕ ШАГИ на мировой арене чувствует себя лучше, чем в США. Блокбастер сохранил лидерство в прокате Бразилии и Чили, попутно став самым кассовым супергеройским фильмом 2025 года в Латинской Америке. Текущий уикенд добавил релизу $17,5 млн, его общий бокс-офис вырос до $434 млн.

МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА: ВОЗРОЖДЕНИЕ преодолел отметку кассовых сборов в $800 млн, из которых на международные рынки приходится $473 млн. На прошедшей неделе блокбастер про динозавров стартовал в Японии, где заработал $7,5 млн за три дня. Для студийного тайтла это лучший дебют на данном рынке со времен 2023 года и картины БРАТЬЯ СУПЕР МАРИО В КИНО. В Китае фильм со Скарлетт Йоханссон заработал уже более $78 млн, а в Великобритании его касса превысила $45 млн.

Спортивная драма F1, которая уже стала самым кассовым фильмом в карьере Брэда Питта, продолжает демонстрировать чудеса стойкости в мировом прокате. За минувший уикенд картина заработала $11,7 млн на 77 территориях, показав падение всего на 34%. На счету проекта $392 млн за пределами США и $571 млн в общей сложности. Лучшим рынком для данного релиза стал Китай, где удалось добыть $57 млн.

Мультфильм ПЛОХИЕ ПАРНИ 2 добавил в свою копилку $9,3 млн, падение сборов составило в среднем 46%. Международная касса, таким образом, выросла до $40,5 млн, тотал – до $84 млн. Но анимационный проект еще не стартовал в Китае, Германии, Бразилии, Италии и Австралии.

Комедия ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ заработала на 48 рынках за пределами США $6,1 млн (-48%). Международная копилка фильма выросла до $23,4 млн, а общий бокс-офис к вечеру воскресенья составил $56,4 млн.

Тем временем в Китае продолжают доминировать локальные релизы. Первое место вновь получила драма DEAD TO RIGHTS, заработавшая $42,3 млн за уикенд и $307 млн по итогам 17 дней проката. Анимация NOBODY, как и неделей ранее, расположилась на второй позиции. Прошедший уикенд добавил в копилку проекта $36,2 млн, увеличив общую кассу до $78,4 млн. С третьего места стартовала историческая драма ОСТРОВ ДУНЦЗИ, рассказывающая об эпизоде Второй мировой войны, когда китайские рыбаки спасли британских военнопленных. За три дня фильм собрал в Поднебесной $27,6 млн.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА 2

11.08.2025 Автор: Дмитрий Некрасов