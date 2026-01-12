Международная касса: «Зверополис 2» стал самым кассовым голливудским мультфильмом за всю историю

Фильм АВАТАР: ПЛАМЯ И ПЕПЕЛ продолжает доминировать в мировом прокате. За прошедший уикенд картина собрала $86,9 млн по всему миру, из них $65,6 млн – на зарубежных рынках (52 территории). Совокупные сборы триквела за пределами Северной Америки достигли $888 млн, а глобальные – $1,23 млрд. Общая касса трилогии Джеймса Кэмерона теперь оценивается примерно в $6,5 млрд. В Китае ПЛАМЯ И ПЕПЕЛ остается второй по кассе иностранной картиной 2025 года с результатом $149 млн, уступая только ЗВЕРОПОЛИСУ 2. Формат IMAX принес триквелу уже $159 млн или 13% от общей кассы. Это седьмой самый кассовый релиз IMAX за всю историю проката.

Бокс-офис мультфильма ЗВЕРОПОЛИС 2 на прошедшем уикенде снизился на 52%, хотя в некоторых странах динамика оказалась гораздо лучше. Например, в Бразилии сиквел даже прибавил 9% к прошлому уикенду, а в Австралии падение составило всего 2%. За уикенд проект заработал $30,8 млн на 52 рынках. Общая мировая касса – $1,66 млрд, из них $1,28 млрд приходится только на зарубежный прокат. Эта цифра сделала ЗВЕРОПОЛИС 2 самым кассовым голливудским мультфильмом за всю историю.

Среди картин, финансируемых через предпродажи за рубеж, особенно выделяется триллер ГОРНИЧНАЯ от Lionsgate. Фильм добавил за уикенд $25,5 млн на 66 территориях, доведя общую кассу до $193 млн (из них $98,3 млн – зарубежные рынки). Лента заняла первую строчку в Великобритании, где ее совокупные сборы уже оцениваются в $23,7 млн. С учетом структуры финансирования и динамики посещаемости фильм с Сидни Суини и Амандой Сайфред может стать одним из самых успешных малобюджетных жанровых проектов года.

Комедия АНАКОНДА на минувшем уикенде заработала $7,7 млн в 63 странах и таким образом преодолела рубеж в $100 млн. Тотал проекта вырос до $110 млн, из которых на зарубежные рынки приходится $55,8 млн. Для среднебюджетного жанрового релиза это очень уверенный международный результат.

Драма ГАМНЕТ показала впечатляющий результат в Великобритании. Картина заработала там $4,2 млн. Это лучший старт среди всех «оскаровских» релизов этого года на Туманном Альбионе, позади остались БИТВА ЗА БИТВОЙ, ГРЕШНИКИ и МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ. В целом новинку называют наиболее сильным постковидным январским проектом в наградном сезоне.

Хоррор ПРИМАТ от Paramount вышел на ограниченном числе рынков, но уже заполучил $2,1 млн. С учетом домашнего старта глобальная касса дебютного уикенда составила $13,4 млн. Ключевая территория – Мексика, где фильм собрал $925 тысяч на 865 площадках.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма ЗВЕРОПОЛИС 2

12.01.2026 Автор: Дмитрий Некрасов