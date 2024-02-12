Международная касса: в Китае идет «новогодняя битва»

Все главные события в международном прокате на минувшей неделе разворачивались в Китае. Празднование китайского нового года началось в субботу, и лидером первого дня на этом рынке стала спортивная драма про автогонки ПЕГАС 2. Однако в итоге к вечеру воскресенья чарт возглавило драмеди YOLO – ремейк японской ленты ЛЮБОВЬ ЗА 100 ИЕН. На счету проекта в итоге скопилось $112 млн, из них $3,6 млн принесли залы IMAX.

ПЕГАС 2 расположился на втором месте, в его активе – $106 млн. В залах IMAX картина освоила $4,6 млн.

Замкнул тройку лидеров мультфильм МЕДВЕДИ-СОСЕДИ: СКВОЗЬ ВРЕМЯ И ПРОСТРАНСТВО. Новая часть франшизы, которой исполняется уже десять лет, заработала на старте $62 млн.

На четвертом месте расположилось драмеди СТАТЬЯ 20 ($47 млн). Пятое и шестое места достались проектам, которые не смогли привлечь широкую аудиторию. Драма VIVA LA VIDA заработала $8 млн, а драмеди ИМПЕРАТОР КИНО – $6,4 млн.

Что касается остальной части международного проката, то там лидером стала комедия КТО УГОДНО, КРОМЕ ТЕБЯ, освоившая за уикенд $9,7 млн на 50 рынках. Тотал сборов проекта достиг уже $170 млн. Наибольшего успеха лента добилась в Австралии ($13,7 млн), Великобритании ($12,6 млн), Германии ($10,3 млн), Мексике ($6,8 млн) и Италии ($5,6 млн).

Экшн АРГАЙЛ: СУПЕРШПИОН пополнил свою копилку на $9,4 млн, падение его сборов составило в среднем 46%. Международная выручка проекта выросла до $31,3 млн. В феврале фильм выйдет в прокат в Китае, в марте – в Японии.

На 74 территориях мюзикл ВОНКА освоил за минувший уикенд $8,5 млн. Общемировая касса ленты приближается к отметке $600 млн, достигнув на неделе $588 млн.

Мультфильм МИГРАЦИЯ на 79 рынках за уикенд заработал $6,7 млн. Всего за пределами США лента освоила $125 млн.

На 34% в среднем снизились сборы мелодрамы БЕДНЫЕ-НЕСЧАСТНЫЕ. Прокат на 43 территориях принес ей на прошлой неделе $6,6 млн. Общемировая выручка релиза достигла уже $81,2 млн.

Фото: кадр из фильма КТО УГОДНО, КРОМЕ ТЕБЯ

12.02.2024 Автор: Максим Острый