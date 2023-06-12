Международная касса: «Трансформеры: Восхождение Звероботов» возглавили мировой бокс-офис

Лидером мирового проката на минувшей неделе стал экшн ТРАНСФОРМЕРЫ: ВОСХОЖДЕНИЕ ЗВЕРОБОТОВ от Paramount/Skydance/Hasbro. Седьмая часть франшизы о роботах-пришельцах освоила $170,5 млн, из них $110 млн — за пределами США и Канады. Таким образом, картина, поставленная Стивеном Кейплом-младшим, заняла первое место в мире по международным кассовым сборам на старте среди всех «Трансформеров» — к примеру, она сумела освоить в свой первый уикенд на 36% больше, чем предыдущая часть серии, БАМБЛБИ 2018 года.

Лучшим зарубежным рынком для ВОСХОЖДЕНИЯ ЗВЕРОБОТОВ стал Китай — здесь фильм смог заработать $40 млн. Это ниже ожидаемых $50 млн, но все же является вторым лучшим стартом в стране для голливудского фильма в этом году.

Другими важнейшими рынками для релиза стали Мексика ($7,3 млн), Индонезия ($5,3 млн) и, неожиданно, Перу, где фильм освоил $5 млн.

Мировые сборы лидера прошлой недели, мультфильма ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ПАУТИНА ВСЕЛЕННЫХ от Columbia Pictures и Sony Pictures за 12 дней проката приблизились к отметке в $400 млн. На вечер воскресенья тотал составил $390 млн, из них за пределами США и Канады картина освоила $164,5 млн. Лучший зарубежный рынок для релиза — Китай, где фильм заработал $34,1 млн. За КНР следует Великобритания ($20,3 млн), Мексика ($19,9 млн), Австралия ($10,9 млн) и Бразилия ($8 млн).

Касса РУСАЛОЧКИ за пределами США и Канады по итогам недели выросла до $185 млн, тотал — до $414 млн. К 12 июня фильм заработал $24,8 млн в Великобритании, $18 млн в Мексике, $13,1 млн в Бразилии, $11 млн в Италии.

Международные сборы фильма ФОРСАЖ 10 превысили полумиллиардную отметку и достигли суммы в $514 млн. Общая касса проекта составила $652 млн. $132,2 млн картина заработала в Китае, $35,7 млн — в Мексике, $24,5 млн — в Бразилии, $22,5 млн — в Японии.

СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 3 от Marvel/Disney стала самой прибыльной частью франшизы, заработав $806 млн. Это второй самый кассовый фильм 2023 года. В Китае картина сумела освоить $86 млн, еще $44 млн принес прокат в Великобритании; в Мексике кинокомикс заработал $35 млн.

Чемпион этого года, БРАТЬЯ СУПЕР МАРИО В КИНО от Ilumination/Nintendo/Universal на текущий моммент сумел привлечь за пределами домашнего рынка $744,7 млн. Мировой тотал составил $1,315 млрд.

Фото: кадр из фильма ТРАНСФОРМЕРЫ: ВОСХОЖДЕНИЕ ЗВЕРОБОТОВ

12.06.2023 Автор: Кирилл Шамсутдинов