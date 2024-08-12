Международная касса: «Дэдпул и Росомаха» заработал миллиард в мировом прокате

Мелодрама ВСЕ ЗАКОНЧИТСЯ НА НАС за первый уикенд в общемировом прокате привлекла $80 млн, из них $30 млн – за пределами США. Золото картине досталось на 12 рынках, серебро – на 32-х. Впереди мелодраму ждут премьеры во Франции, Германии, Италии, Южной Корее и Японии.

Тем временем ДЭДПУЛ И РОСОМАХА перешагнул рубеж в $1 млрд в мировом прокате, за уикенд заработав за пределами США $57,8 млн. Наибольшего успеха проект добился в Китае ($54,8 млн), Великобритании ($54,5 млн) и Мексике ($38,2 млн).

Тотал сборов мультфильма ГАДКИЙ Я 4 превысил $800 млн.

Еще один анимационный холдовер, ГОЛОВОЛОМКА 2, пополнил свою копилку за уикенд на $14,5 млн. В международном прокате его выручка достигла $957 млн.

Фантастический экшн БОРДЕРЛЕНДС в международном прокате начал работу с $7,7 млн.

В китайских кинотеатрах комедия ПРЕЕМНИК заработала по итогам недели уже $417 млн. Мультфильм БЕЛАЯ ЗМЕЯ: ЖИЗНЬ НА ВОДЕ дебютировал с $24,1 млн.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма ДЭДПУЛ И РОСОМАХА

12.08.2024 Автор: Максим Острый