Международная касса: «Обитель зла» вернулась на первое место на четвертой неделе проката

Лидером международного проката вновь стала ОБИТЕЛЬ ЗЛА: выход в Китае принес хоррору $40,6 млн и помог ему заработать $62,7 млн за четвертый уикенд по всему миру. Совокупная мировая касса картины достигла $320,2 млн, что позволило ей превзойти рекорд ОРУДИЙ ($270 млн) и сделало новинку самым кассовым фильмом режиссера Зака Креггера. В Поднебесной у проекта лучший старт представителя жанра на местном рынке за последние два года. Отдельно выделяется формат IMAX: за уикенд релиз заработал в нем $8,8 млн по всему миру, из которых $7,7 млн пришлось на Китай. Совокупные сборы в IMAX достигли $32,8 млн.

Фильм ужасов ЧУЖАЯ МАМА от Universal и Blumhouse собрал $17,6 млн на международных рынках за дебютный уикенд. Вместе с $27,5 млн в Северной Америке это принесло проекту $45,1 млн мировых сборов. Успех примечателен на фоне крайне слабого приема: рейтинг критиков на Rotten Tomatoes составил 19%, а зрительская оценка CinemaScore – D+. При этом производственный бюджет оценивается примерно в $19 млн без учета глобальных расходов на продвижение и прокат. Старт уже обеспечил хоррору заметный запас относительно затрат на производство, хотя негативное «сарафанное радио» может ограничить дальнейший рост.

Психологический триллер ТАЙНЫЙ ДНЕВНИК ВЕРИТИ занял третье место в мировом прокате с $30,1 млн за второй уикенд, включая $18,6 млн за рубежом. Совокупные международные сборы достигли $60,1 млн, а мировые – $114 млн. Фильм с Дакотой Джонсон, Энн Хэтэуэй и Джошем Хартнеттом продолжает укреплять позиции экранизаций произведений Колин Гувер. В странах СНГ фильм стартовал с $237 тысяч на 155 экранах и занял первое место.

Приключенческий триллер о выживании СЕРДЦЕ ЗВЕРЯ с Брэдом Питтом освоил $13,9 млн на международных рынках в третий уикенд. Вместе с $7,1 млн в Северной Америке это обеспечило $21 млн мировых сборов за выходные. Совокупная касса достигла $131,3 млн, из которых $81,7 млн приходится на зарубежные территории.

Драма Аарона Соркина СОЦИАЛЬНАЯ РАСПЛАТА, посвященная внутренним практикам Facebook*, собрала всего $3,5 млн на международных рынках за дебютный уикенд. Вместе с $5,5 млн в Северной Америке мировой старт составил $9 млн. Одной из возможных причин стала потеря актуальности прежней повестки: история о проблемах Facebook* конкурирует за внимание с более свежими опасениями аудитории, в том числе вокруг искусственного интеллекта.

Сатира ДИГГЕР с Томом Крузом также продолжает терять позиции. Во второй уикенд фильм собрал $6,4 млн за рубежом и $9,6 млн в мире. Международная касса достигла $20,9 млн, североамериканская – $14,4 млн, а мировая – $35,3 млн.

* принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в России

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма ОБИТЕЛЬ ЗЛА

12.10.2026 Автор: Дмитрий Некрасов