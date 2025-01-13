Международная касса: в мировом прокате продолжают царить холдоверы

МУФАСА: КОРОЛЬ ЛЕВ за минувший уикенд освоил в международном прокате $27,9 млн, падение сборов составило в среднем 48%. Тотал картины вырос до $540 млн, что является девятым результатом в 2024 году. За пределами США лента заработала $351 млн.

Хоррор НОСФЕРАТУ на 63 рынках привлек $13,7 млн за уикенд. Международная выручка проекта, таким образом, достигла $54 млн, мировая – $136 млн. В 49 странах фильм уже стал самым успешным релизом в карьере режиссера Роберта Эггерса.

Вплотную к миллиардной отметке приблизился мультфильм МОАНА 2, заработав за уикенд $11,1 млн. Тотал его сборов вырос до $990 млн. В ближайшее время проект станет третьим релизом студии Disney, которому в 2024 году покорилась заветная вершина.

СОНИК 3, в свою очередь, на 62 рынках пополнил свою копилку на $20,3 млн. В международном прокате касса картины составила $180 млн.

Рубеж в $700 млн общемировых сборов в ближайшее время будет преодолен мюзиклом ЗЛАЯ: СКАЗКА О ВЕДЬМЕ ЗАПАДА. За уикенд на 81 территории лента заработала $5,6 млн. Тотал ее сборов достиг $698 млн.

В Китае лидером проката остается лента ОСЬМИНОГ СО СЛОМАННЫМИ НОГАМИ. В копилке фильма к вечеру воскресенья было $95,7 млн.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма СОНИК 3

13.01.2025 Автор: Максим Острый