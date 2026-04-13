Международная касса: «Супер Марио: Галактическое кино» на пути к миллиарду

Мультфильм СУПЕР МАРИО: ГАЛАКТИЧЕСКОЕ КИНО во второй уикенд за пределами Северной Америки собрал $83,5 млн в 81 стране. Совокупные зарубежные сборы картины уже достигли $320 млн, а мировой результат – $629 млн. Наиболее сильные рынки для проекта – Латинская Америка и Европа. Такими темпами анимационный сиквел имеет все шансы перевалить за отметку $1 млрд в ближайшие недели, но удержать статус лидера года будет непросто.

ПРОЕКТ «КОНЕЦ СВЕТА» потерял титул самого кассового голливудского фильма года, но остается одним из ключевых игроков международного рынка. За четыре недели проката картина собрала $254 млн за рубежом, доведя мировой итог до $510 млн. За минувший уикенд лента с Райаном Гослингом принесла $30,6 млн на 88 территориях. Падение относительно предыдущих выходных составило всего 31%, что для дорогостоящей фантастики – весьма солидный результат.

Провокационное драмеди ВОТ ЭТО ДРАМА! от A24 демонстрирует редкий для инди-проекта результат в международном прокате. За второй уикенд лента добавила еще $16 млн с 50 зарубежных территорий, доведя суммарные сборы вне США до $35 млн. Общий мировой бокс-офис достиг $65 млн. Фильм с Зендеей и Робертом Паттинсоном опирается не столько на масштабный маркетинг, сколько на эффект обсуждения.

Тем временем, в Китае кассовые сборы продолжают снижаться уже второй месяц подряд. За минувший уикенд бокс-офис всех фильмов составил всего около $20 млн. Это худший результат с конца февраля, то есть до Нового года в Поднебесной.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

13.04.2026 Автор: Дмитрий Некрасов