Международная касса: «Майкл» стал самым кассовым биографическим фильмом в истории

Главной неожиданностью международного уикенда стал слабый старт игровой версии МОАНЫ. Новый проект Disney собрал за пределами США лишь $52 млн на 52 рынках, а мировая касса достигла $95 млн, что значительно ниже ожиданий студии. Лучшие результаты фильм показал в Австралии ($5,3 млн), Франции ($5,2 млн) и Южной Корее ($3,8 млн), однако этого оказалось недостаточно для успешного запуска. Особенно болезненным стал провал в Китае, где картина заработала всего $1,2 млн.

Одним из лидеров международного проката остается ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 5. За четвертый уикенд мультфильм добавил $45 млн на 50 рынках, увеличив зарубежную кассу до $475 млн, а мировую – до $879 млн. Теперь картина уверенно движется к рубежу $1 млрд и имеет хорошие шансы стать самым кассовым фильмом франшизы.

МИНЬОНЫ И МОНСТРЫ во второй международный уикенд заработали $39 млн на 79 территориях, снизившись по выручке на 44% относительно дебюта. Зарубежная касса достигла $171 млн, а мировая – $280 млн.

Хоррор ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: ПЕКЛО стартовал на международных рынках с $13,3 млн, а общемировые сборы с учетом домашнего проката достигли $27 млн. Наиболее успешными территориями стали Индия ($1,5 млн), Великобритания ($1,2 млн) и Мексика ($1,1 млн).

Еще одним заметным событием недели стало достижение музыкальным байопиком МАЙКЛ нового рубежа: его мировые сборы превысили $1 млрд. Картина стала вторым миллиардером 2026 года и первым биографическим фильмом в истории, преодолевшим эту отметку. Для Universal это уже второй мировой миллиардник за год после СУПЕР МАРИО: ГАЛАКТИЧЕСКОЕ КИНО, что подтверждает исключительно сильные позиции студии на международном рынке.

Неожиданным лидером мирового уикенда формально стал китайский ЖЕНСКИЙ ШАОЛИНЬСКИЙ ФУТБОЛ – спин-офф культовой спортивной комедии УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ (2001), которую также снял Стивен Чоу. Картина стартовала в Китае только в субботу, однако всего за два дня заработала впечатляющие $73,3 млн, превзойдя все голливудские релизы по кассе за выходные. Теперь аналитики прогнозируют фильму итоговые сборы на уровне $300–350 млн, что может сделать его одним из крупнейших локальных хитов года.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма МАЙКЛ

13.07.2026 Автор: Дмитрий Некрасов