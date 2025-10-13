Международная касса: «Трон: Арес» стал лидером зарубежного проката

Фантастический боевик ТРОН: АРЕС заработал $27 млн за пределами США. Лучшими рынками для фильма с Джаредом Лето в главной роли стали Мексика ($2,9 млн), Великобритания ($2,4 млн), Франция ($1,9 млн), Австралия ($1,5 млн) и Германия ($1,4 млн). Убедительнее всего картина выступила в Латинской Америке. На этой неделе ожидается старт картины в Китае.

Касса фильма БИТВА ЗА БИТВОЙ на третьем уикенде снизилась в среднем на 32%, проект добавил в свою копилку $15 млн с 77 территорий. При этом в Аргентине бокс-офис вырос на 20%, а в Южной Корее прирост составил 6%. Тотал картины Пола Томаса Андерсона к вечеру воскресенья достиг $138 млн. В Китае фильм появится в кинотеатрах 17 октября.

Семейное фэнтези ВОЛШЕБНЫЙ ДОМИК ГАББИ В КИНО добавило в свой список еще 11 стран, касса за прошедший уикенд составила $7,2 млн, а всего в мировом прокате лента заработала уже $46 млн.

Фильм ужасов ЗАКЛЯТИЕ 4: ПОСЛЕДНИЙ ОБРЯД преодолел отметку в $300 млн международного бокс-офиса. Минувший уикенд принес хоррору-рекордсмену $5,8 млн с 75 рынков, тотал с учетом США вырос до $473 млн. Последней новой территорией для проекта станет Япония, где прокат начнется на текущей неделе.

Аниме ИСТРЕБИТЕЛЬ ДЕМОНОВ: БЕСКОНЕЧНАЯ КРЕПОСТЬ не сбавляет оборотов: по итогам прошедшего уикенда картина поднялась на пятую строчку в списке самых кассовых проектов 2025 года. Непосредственно уикенд на 62 территориях, где проектом занимаются компании Crunchyroll и Sony, принес $3,5 млн. Общий бокс-офис ленты составляет $648 млн. В Северной Америке анимационный проект собрал уже $129 млн, обойдя фильм КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, ЗАТАИВШИЙСЯ ДРАКОН и став самым кассовым иностранным релизом в истории.

В Китае прошедший уикенд оказался одним из самых слабых за последние недели. Бокс-офис лидера проката, военно-исторической картины ДОБРОВОЛЬЦЫ: МИР составил меньше $5 млн. Всего по итогам двух недель работы у фильма $74 млн. В тройке лидеров также комедия ГРЕБИ К ПОБЕДЕ ($38 млн за 13 дней) и фэнтези АССАСИН: СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА ($46 млн за 12 дней). Последний должен стартовать в России 18 декабря.

Фото: кадр из фильма ТРОН: АРЕС

13.10.2025 Автор: Дмитрий Некрасов