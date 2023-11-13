Международная касса: лидером проката стал «Капитан Марвел 2»

КАПИТАН МАРВЕЛ 2 за первый уикенд в международном прокате освоил $63,3 млн на 51 рынке, с учетом сборов в США – $110 млн. Для сравнения, первая часть франшизы в свое время стартовала с $455 млн по всему миру.

$11,7 млн новинка привлекла в Китае, $4,3 млн – в Великобритании, $3,7 млн – в Индонезии, $3,5 млн – в Южной Корее, $3,1 млн – во Франции. Залы IMAX по всему миру принесли ленте $10 млн.

Сборы фильма ужасов ПЯТЬ НОЧЕЙ С ФРЕДДИ снизились в среднем на 62%. Уикенд в международном прокате принес проекту $15,4 млн. Всего на 76 рынках картина смогла освоить уже $125 млн. Во Франции картина стартовала на минувшей неделе с $3,7 млн, что стало лучшим результатом на этой территории в истории студии Blumhouse.

На $6 млн пополнила свою копилку драма УБИЙЦЫ ЦВЕТОЧНОЙ ЛУНЫ. Всего на ее счету за пределами США – $77,2 млн.

Лидером китайского проката остался триллер КТО ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ?. В его активе уже $54,2 млн.

Фото: кадр из фильма КАПИТАН МАРВЕЛ 2

13.11.2023 Автор: Максим Острый