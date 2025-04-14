Международная касса: «Minecraft в кино» стал самым кассовым проектом 2025 года

Уже на второй неделе проката MINECRAFT В КИНО смог перешагнуть важный рубеж – его общемировые сборы составили $550,6 млн, что делает фильм самым кассовым проектом этого года. Предыдущий рекорд принадлежал кинокомиксу КАПИТАН АМЕРИКА: НОВЫЙ МИР с тоталом в $410 млн после девяти недель на экранах. Экранизация популярной игры смогла привлечь еще $79,6 млн с 76 рынках без учета Китая.

Стоит отметить, что несмотря на международные разногласия, проект продолжает возглавлять китайский прокат ($1,73 млн), сражаясь с локальными проектами – криминальной драмой WE GIRLS ($1,6 млн) и мультфильмом НЭЧЖА ПОБЕЖДАЕТ ЦАРЯ ДРАКОНОВ ($1,27 млн). Общемировой тотал последнего составил $2,17 млрд. Сиквел НЭЧЖИ продолжает занимать пятое место самых кассовых проектов в истории – впереди рекорд ТИТАНИКА Джеймса Кэмерона ($2,26 млрд).

Шпионский триллер НОВИЧОК смог выступить лучше предсказаний аналитиков, заработав $17,2 млн на 52 международных территориях. Общая касса проекта составила $32,2 млн.

Боевик МАСТЕР с Джейсоном Стэйтемом смог положить в свою копилку еще $5,4 млн с 71 рынка. Сборы картины за пределами США выросли до $45,5 млн, а тотал – до $79 млн.

Триллер ДРОП от Universal и Blumhouse не смог заинтересовать зрителей по миру – лента принесла всего $2,5 млн на 47 рынках. Мировые сборы проекта составили $10 млн. Тем не менее, на пользу картине играют положительный сарафан и невысокий бюджет.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма MINECRAFT В КИНО

14.04.2025 Автор: Илья Кувшинов