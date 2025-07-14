Международная касса: «Супермен» взлетел на вершину

Кинокомикс СУПЕРМЕН за первый уикенд заработал $95 млн в 78 странах. Касса фильма Джеймса Ганна в Великобритании составила $9,8 млн, в Мексике – $8,8 млн, в Бразилии – $5,9 млн, в Австралии – $5,3 млн. Замкнул пятерку ключевых территорий Китай, однако там новинка смогла привлечь скромные по местным меркам $6,6 млн. Тотал проекта таким образом достиг $217 млн. $11,3 млн из этой суммы принесли залы IMAX, расположенные за пределами США.

Главным конкурентом проекта стал холдовер МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА: ВОЗРОЖДЕНИЕ. Снижение его сборов составило в среднем 51%. На 82 рынках картина заработала за уикенд $68,1 млн. Международная касса проекта достигла $297 млн, тотал – $530 млн. МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА отлично чувствует себя в Китае, где он возглавляет бокс-офис – там лента освоила уже $62,7 млн.

Хорошую стойкость демонстрирует спортивный экшн F1. Его сборы на уикенде снизились в среднем на 34%. На 78 рынках картина привлекла на минувшей неделе $38,5 млн. Ее международная касса выросла до $257 млн, мировая – до $393 млн. Отметим, что внушительные $35,8 млн F1 принесли китайские зрители.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма СУПЕРМЕН

14.07.2025 Автор: Максим Острый