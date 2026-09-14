Международная касса: «Одиссея» стала самым кассовым фильмом в истории студии Universal

Международный прокат вошел в осень без нового глобального хита. Фэнтезийная комедия ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ 2 стартовала за пределами Северной Америки с $16 млн на 77 территориях. Общемировая касса составила $46 млн. Лучшим зарубежным рынком для картины стала Великобритания, где картина собрала $3,9 млн. Австралия принесла $2,2 млн. Структура сборов показывает, что продолжение лучше всего работает там, где бренд и звезды имеют наиболее понятную культурную узнаваемость.

ОДИССЕЯ на девятом уикенде заработала $27 млн за пределами США и $34,4 млн глобально. Мировая касса достигла $1,68 млрд, благодаря чему лента Кристофера Нолана стала самым кассовым фильмом в истории Universal, опередив МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА ($1,67 млрд). Одним из ключевых событий уикенда стал официальный релиз в Японии – проект заработал $4,1 млн в 360 кинотеатрах, включая неделю предварительных показов в IMAX. Отдельно продолжает впечатлять результат в IMAX: ОДИССЕЯ уже заработала $506 млн по миру в этом формате и остается самым кассовым релизом в истории IMAX. На девятом уикенде IMAX принес $14,6 млн глобально, включая $10,2 млн за пределами США.

Кинокомикс ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НОВЫЙ ДЕНЬ остается крупнейшим международным хитом текущего проката, несмотря на то что по итогам мирового уикенда уступил ОДИССЕЕ. К концу выходных североамериканская касса фильма достигла $935,1 млн, международная – $1,51 млрд, а мировая – $2,452 млрд.

Хоррор АСТРАЛ 6: ОНИ УЖЕ ЗДЕСЬ заработал $6,8 млн на международных рынках в четвертый уикенд, а его мировая касса достигла $155,2 млн. $94,7 млн из этой суммы пришлись на зарубежные территории.

Музыкальный документальный фильм OASIS: НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ В ГНЕВЕ заработал $6,8 млн за пределами США и $8,2 млн глобально. Практически половина международной кассы пришлась на Великобританию: домашний для рок-группы рынок обеспечил $3,6 млн и второе место в национальном чарте. Дальше результаты значительно скромнее, но география релиза достаточно широкая.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма ОДИССЕЯ

14.09.2026 Автор: Дмитрий Некрасов