Международная касса: cборы второго «Джокера» упали на 70%

Кинокомикс ДЖОКЕР: БЕЗУМИЕ НА ДВОИХ на 77 рынках привлек за уикенд $22,7 млн. Падение сборов составило в среднем внушительные 70,5%. Тотал сборов ленты вырос до $165 млн.

Слабыми результатами нового ДЖОКЕРА воспользовался мультфильм ДИКИЙ РОБОТ, занявший лидирующую позицию на международной арене. Релиз стартовал еще на 19 рынках, в том числе во Франции, Испании, Италии и Бразилии. За уикенд он освоил $24,1 млн. Общая выручка ленты в международном прокате добралась до $64,7 млн.

Еще один мультфильм, ТРАНСФОРМЕРЫ: НАЧАЛО, в Великобритании смог заработать за первый уикенд $2,4 млн. Общемировая касса релиза увеличилась до $111 млн.

Блокбастер ДЭДПУЛ И РОСОМАХА на минувшей неделе вошел в двадцатку самых успешных проектов в истории мирового кинопроката. Для этого ему потребовалось заработать $1,335 млрд.

В Китае золото сохранил боевик ДОБРОВОЛЬЦЫ: БИТВА НЕ НА ЖИЗНЬ, А НА СМЕРТЬ. К концу уикенда его выручка достигла $139 млн.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма ДЖОКЕР: БЕЗУМИЕ НА ДВОИХ

14.10.2024 Автор: Максим Острый