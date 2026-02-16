Международная касса: главным релизом уикенда Дня влюбленных стал «Грозовой перевал»

На фоне отсутствия нового блокбастера минувший уикенд стал тестированием того, как средние и авторские релизы держат мировой прокат. И, судя по цифрам, интерес зрителей сохраняется, если им предложить четко позиционированный продукт. Уикенд прошел под знаком ГРОЗОВОГО ПЕРЕВАЛА, который стал основным романтическим хитом Дня святого Валентина. Картина Эмиральд Феннел собрала около $42 млн за пределами США и $82 млн во всем мире при бюджете $80 млн. Для студии Warner Bros. это прежде всего глобальный проект с громкой маркетинговой кампанией (общие расходы P&A оцениваются почти в $100 млн) и мировым туром актеров. Фильм с Джейкобом Элорди и Марго Робби вышел в 76 странах на 14 346 экранах и стал №1 на 22 территориях. В целом за рубежом картина работает шире, чем в США: в Европе заметно больше мужской аудитории, чем ожидалось для мелодрамы, что повышает кассовый потенциал проекта. В Европе флагманским рынком для ГРОЗОВОГО ПЕРЕВАЛА ожидаемо стала Великобритания с $10,3 млн, это примерно треть европейской выручки. Дебютные сборы новинки превзошли старт первого полнометражного АББАТСТВА ДАУНТОН ($6,2 млн), что подчеркивает силу бренда классической британской прозы в локальном прокате. Италия заняла второе место в Европе с $4,4 млн. Германия дала $2,4 млн, там лента заняла первое место в бокс-офисе, несмотря на конкуренцию с локальными релизами. В Азиатско-Тихоокеанском регионе главной территорией стала Австралия с $4,3 млн. Здесь сработал эффект «родного поля» для Марго Робби и Джейкоба Элорди (оба родились на Зеленом континенте). Также проект возглавил чарты в Индии, Таиланде и Сингапуре. Впереди у картины важные старты: Япония и Вьетнам (обе территории – с 27 февраля) и Китай (премьера намечена на 13 марта). Эти рынки могут заметно увеличить международные сборы релиза, если сработает стратегия локального маркетинга.

Мультфильм GOAT: МЕЧТАЙ ПО-КРУПНОМУ заработал по всему миру $47,6 млн при бюджете около $80–90 млн. На международный прокат пришлось в общей сложности около $15,6 млн. При этом старт на примерно 60% зарубежных рынках еще впереди, так что у картины имеется значительный потенциал роста. Sony позиционирует анимационный проект о баскетболисте Стивене Карри как релиз, который одновременно опирается и на семейную аудиторию, и на поклонников спорта. Сильный «сарафан» и хороший отклик зрителей с детьми должны помочь картине на ключевых рынках – в Европе, Латинской Америке и Азии, где выход еще только планируется.

Криминальный триллер ОГРАБЛЕНИЕ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ собрал в мире около $29,8 млн, из них $12 млн дает зарубежный прокат – фильм вышел примерно в 60 странах. С учетом бюджета около $90 млн это верхняя граница прогнозов, но не кассовый прорыв. При этом Amazon MGM Studios вложили крупные средства в ТВ-рекламу: по данным iSpot, в США затраты на телерекламу составили $21,6 млн, что заметно больше, чем у конкурентов по уикенду. Для выхода в плюс картина должна будет долго держаться на экранах и хорошо сработать в цифровом сегменте.

В Китае традиционное затишье перед бурей, то есть перед новогодними праздниками, которые начнутся уже со вторника. Лидерство в прокате Поднебесной сохраняет мультфильм ЗВЕРОПОЛИС 2 с тоталом $646 млн. Это седьмое место в бокс-офисе страны за всю историю и шестое – по проданным билетам. Ко Дню святого Валентина в Китае перевыпустили ЛА-ЛА ЛЕНД, заработавший за уикенд $1,8 млн. Блокбастер АВАТАР: ПЛАМЯ И ПЕПЕЛ завершает китайский прокат с результатом около $173 млн.

