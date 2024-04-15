Международная касса: студия Warner Bros. смогла преодолеть рубеж в $1 млрд сборов за пределами США

Благодаря сиквелу ДЮНЫ и блокбастеру ГОДЗИЛЛА И КОНГ: НОВАЯ ИМПЕРИЯ студия Warner Bros. первым из мейджоров преодолела в 2024 году рубеж в $1 млрд в международном прокате.

Фантастика ГОДЗИЛЛА И КОНГ: НОВАЯ ИМПЕРИЯ к концу уикенда на международной арене смогл освоить в общей сложности $279 млн. С учетом США выручка проекта достигла $437 млн.

Еще больший вклад в тотал проектов Warner Bros. внесла ДЮНА: ЧАСТЬ ВТОРАЯ. На ее счету к вечеру воскресенья было в общей сложности $684 млн. Из них $412 млн фильм освоил вне Штатов.

Что касается релизов других студий, но на минувшей неделе международные сборы мультфильма КУНГ-ФУ ПАНДА 4 выросли до $279 млн. Общая касса проекта составила $452 млн. Картина начала свой прокат в Корее, где смогла потеснить местного лидера – хоррор EXHUMA, который держался на первом месте на протяжении семи недель.

ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ: ЛЕДЕНЯЩИЙ УЖАС записали на свой счет уже $160 млн, из них $63,1 млн – за пределами США.

Боевик МАНКИМЭН за уикенд на 27 рынках привлек $1,3 млн. Тотал его сборов вырос до $22,8 млн.

Лидером китайского бокс-офиса продолжает оставаться мультфильм Хаяо Миядзаки МАЛЬЧИК И ПТИЦА. На второй неделе проката лента смогла освоить $12,8 млн, а ее общая касса на этом рынке выросла до $93,8 млн, что делает Китай самой кассовой территорией для проекта.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: промо фильма ГОДЗИЛЛА И КОНГ: НОВАЯ ИМПЕРИЯ

15.04.2024 Автор: Максим Острый, Илья Кувшинов