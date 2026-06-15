Международная касса: «Майкл» стал самым кассовым музыкальным байопиком всех времен

Фантастический триллер Стивена Спилберга ДЕНЬ РАЗОБЛАЧЕНИЯ возглавил международный бокс-офис, собрав $48,9 млн в 73 странах в дебютный уикенд. Для Universal и Amblin Partners, вложивших $115 млн в производство и $80 млн в маркетинг, ключевым станет вопрос выносливости картины. При стандартном разделе выручки с кинотеатрами 50/50 фильму потребуется около $300 млн глобальных сборов для выхода в ноль. Премиальные форматы показали значимый вклад: IMAX принес $6,5 млн, или 15% международной выручки.

Музыкальный байопик о Майкле Джексоне уверенно держит зрительское внимание. МАЙКЛ заполучил в восьмой уикенд $17 млн в международном прокате. Общие мировые сборы достигли $932 млн. Картина преодолеет отметку в $950 млн в ближайшие дни. При сохранении текущей динамики и достижении $975 млн МАЙКЛ обойдет ОППЕНГЕЙМЕРА как самый кассовый байопик в истории. А как крупнейший музыкальный байопик всех времен фильм уже превзошел БОГЕМСКУЮ РАПСОДИЮ ($911 млн).

Романтический хоррор Карри Баркера ОБСЕССИЯ продолжает феноменальное шествие в прокате, собрав в пятый уикенд $15,1 млн в 59 странах. Общий мировой результат достиг $286,5 млн. Картина, приобретенная Focus Features на TIFF за $15 млн при бюджете производства всего $750 тысяч, теперь является самой кассовой покупкой с кинофестиваля в Торонто в истории, превзойдя финальные сборы ВЕДЬМЫ ИЗ БЛЭР ($249 млн).

Экранизация культового игрушечного бренда 80-х ВЛАСТЕЛИНЫ ВСЕЛЕННОЙ от Amazon MGM показывает катастрофическую динамику. Во второй уикенд фильм собрал лишь $8,4 млн в 86 странах. Общие международные сборы – $39,4 млн. Совокупно с $45,7 млн в США глобальная касса достигает лишь $84 млн. Текущие цифры указывают на то, что ВЛАСТЕЛИНЫ ВСЕЛЕННОЙ станут одним из крупнейших кассовых провалов года.

Продолжает разочаровывать и МАНДАЛОРЕЦ И ГРОГУ. Продолжение сериала Disney+ собрало в четвертый уикенд $7,1 млн в 52 странах. Международные сборы достигли $150 млн, общемировые – $315 млн при бюджете $165 млн. Картина уверенно движется к статусу наименее кассового фильма вселенной ЗВЕЗДНЫХ ВОЙН. Текущий антирекорд принадлежит ХАНУ СОЛО: ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ.

В Китае на вершине проката – боевик ЖИВАЯ ЯРОСТЬ, в котором снимались звезды РЕЙДА при паназиатском кастинге. Фильм режиссера Кендзи Танигаки с Се Мяо в главной роли собрал около $13,5 млн, обойдя голливудских и локальных конкурентов. Премиальные форматы показали выдающийся результат: IMAX принес 27% общей выручки.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма МАЙКЛ

15.06.2026 Автор: Дмитрий Некрасов