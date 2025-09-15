Международная касса: аниме «Истребитель демонов: Бесконечная крепость» возглавило прокат

Лидером прошедшего уикенда в мире стал анимационный проект ИСТРЕБИТЕЛЬ ДЕМОНОВ: БЕСКОНЕЧНАЯ КРЕПОСТЬ. Картина наконец-то добралась до экранов в США и других стран после того, как установила множество кассовых рекордов в Азии, в том числе у себя на родине в Японии (тотал в домашнем прокате на данный момент – $282 млн). Дебютная касса в $132 млн оказалась рекордной для аниме за пределами Страны восходящего солнца. $70 млн из этой суммы пришлись на Северную Америку, $29 млн релиз собрал в странах Латинской Америки, $17,4 млн – в Европе, $6 млн принес Ближний Восток, $5,2 млн – Индия и $3,2 млн – Австралия.

Фильм ужасов ЗАКЛЯТИЕ 4: ПОСЛЕДНИЙ ОБРЯД на втором уикенде добавил к своим капиталам $60,5 млн, полученные с 76 территорий. На минувшей неделе хоррор вышел во Франции и Бельгии, где показал лучший старт франшизы, в то время как на Ближнем Востоке состоялся рекорд среди всех фильмов в жанре ужасов. Тотал проекта во всем мире достиг $333 млн. В середине октября фильм выйдет в Японии.

Картина АББАТСТВО ДАУНТОН 3 стартовала в 31 стране, собрав $12,3 млн. Лучшим рынком для мелодрамы в декорациях аристократии первой половины XX века ожидаемо стала Великобритания ($6,3 млн). За первые два дня работы в британских кинотеатрах новинка достигла трехдневного показателя сиквела.

В китайском кинопрокате царит стабильность – в тройке лидеров все те же проекты: криминальный экшн КРАЙ ТЕНИ, мультфильм NOBODY и драма НАНКИНСКИЙ ФОТОГРАФ. На троих у них уже более $800 млн. Продолжают работать в Поднебесной и некоторые голливудские релизы: на счету у мультфильма ПЛОХИЕ ПАРНИ 2 сейчас $27 млн, а тотал ПУНКТА НАЗНАЧЕНИЯ: УЗЫ КРОВИ достиг $25 млн.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма ИСТРЕБИТЕЛЬ ДЕМОНОВ: БЕСКОНЕЧНАЯ КРЕПОСТЬ

15.09.2025 Автор: Дмитрий Некрасов