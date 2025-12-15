Международная касса: «Зверополис 2» лидирует третью неделю подряд

Прошедший уикенд принес ЗВЕРОПОЛИСУ 2 $131 млн с 52 рынков. Сборы снизились на 41% в целом и на 28% без учета Китая. Совокупный бокс-офис достиг $1,14 млрд. Сиквелу удалось покорить отметку в $1 млрд на 17-й день проката – рекордный срок для голливудской анимации и в целом для проектов с возрастным ограничением PG. На данный момент релиз является самым кассовым американским фильмом 2025 года.

Фильм ужасов ПЯТЬ НОЧЕЙ С ФРЕДДИ 2 отделался падением на 58%, добавив к своим капиталам $19,1 млн в 78 странах. Тотал вырос до $174 млн.

Мюзикл ЗЛАЯ. ЧАСТЬ 2 заработал еще $7,7 млн, которые удалось получить с 80 территорий. Общая касса сказочного проекта достигла $468 млн. В Китае фильм с Арианой Гранде и Синтией Эриво выходит 24 декабря, а в Японии старт ожидается 6 марта 2026 года.

В Китае после ЗВЕРОПОЛИСА 2 в лидерах остается военная драма ГОРОДОК ГЭЧЖИ. Бокс-офис фильма за девять дней проката составил $43,3 млн.

