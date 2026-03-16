Международная касса: новый мультфильм Pixar демонстрирует впечатляющую динамику

Минувший уикенд на международных рынках снова прошел под знаком анимации Pixar. Мультфильм ПРЫГУНЫ за уикенд собрал $31 млн на 45 зарубежных территориях, доведя международные сборы до $77,9 млн. Падение сборов вне Штатов составило всего 17%. Старт в Японии принес $2,4 млн и стал вторым по величине дебютом оригинальной анимации в постковидный период. В Гонконге у картины лучший старт оригинального анимационного релиза со времен ТАЙНЫ КОКО (2017), а в Сингапуре – с МОАНЫ (2016).

Мелодрама НАПОМИНАНИЕ О НЕМ за дебютный уикенд заработала $10 млн в 51 стране. Для экранизаций произведений Колин Гувер ключевыми рынками являются Великобритания, Германия, Мексика и Австралия, и именно там фильм показал наиболее заметные результаты.

Хоррор КРИК 7 за текущий уикенд собрал $9,4 млн на 55 международных рынках, доведя совокупную зарубежную кассу до $70,4 млн. С учетом США глобальный результат ($177 млн) делает седьмую часть самым кассовым фильмом франшизы. Падение на иностранных рынках составило около 41%, что нормально для третьего уикенда хоррор‑сиквела.

Мультфильм GOAT: МЕЧТАЙ ПО-КРУПНОМУ на пятом международном уикенде собрал $9,1 млн за пределами США, увеличив кассу зарубежных рынков до $72,2 млн в 53 странах.

В Китае четвертый уикенд подряд лидирует спортивная комедия ПЕГАС 3, заработавшая за прошедшие выходные $11,2 млн и увеличившая домашнюю кассу до впечатляющих $616 млн. Локальный автоспортивный экшн остается главным драйвером китайского бокса, подчеркивая, что внутренняя продукция по‑прежнему способна формировать основную массу сборов крупнейшего мирового рынка.

В Испании Sony Pictures International выпустила локальную комедию ПРЕЗИДЕНТ ТОРРЕНТ, шестую часть франшизы Сантьяго Сегуры. Стартовый уикенд принес $8 млн и первое место в национальном чарте, а совокупная касса серии достигла $105 млн. Новинка на 86% превзошла дебют пятой части и показала лучший старт испанского фильма с 2011 года, когда выходила четвертая часть.

Драма ХАМНЕТ: ИСТОРИЯ, ВДОХНОВИВШАЯ «ГАМЛЕТА» продолжает свой долгий прокат и на текущем уикенде пересекла планку $100 млн глобальной кассы, из которых $75,2 млн приходится на международные рынки.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

16.03.2026 Автор: Дмитрий Некрасов