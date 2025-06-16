Международная касса: «Как приручить дракона» уверенно лидирует

Фэнтези КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА уверенно возглавило международный прокат. Проект студии Universal заработал на 81 территории за пределами США и с учетом превью на 51 рынке, стартовавших на предыдущей неделе, в общей сложности $114 млн. Тотал сборов картины, таким образом, достиг $198 млн. Это седьмой показатель среди всех игровых ремейков анимационных релизов.

Тем временем сборы ЛИЛО И СТИЧА, еще одного игрового ремейка мультфильма, в мировом прокате выросли до $858 млн. За уикенд на международной арене картина освоила $31,3 млн при падении в среднем на 54%.

Полумиллиардную отметку на минувшей неделе преодолел экшн МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ФИНАЛЬНАЯ РАСПЛАТА: тотал его сборов вырос до $507 млн. За уикенд на 66 рынках картина заработала $21 млн. Сборы в IMAX составляют $73,3 млн, что является лучшим показателем в истории франшизы.

Боевик БАЛЕРИНА на 84 рынках освоил за уикенд $13,5 млн. Касса ленты в международном прокате выросла до $49,7 млн, тотал – до $91,5 млн.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter

Фото: кадр из фильма КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА

16.06.2025 Автор: Максим Острый