Международная касса: «Рамаяна. Возрождение легенды» вырвалось вперед

Лидером международного проката стала индийская эпическая драма РАМАЯНА. ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ, заработавшая на зарубежных рынках $32,6 млн за второй уикенд. Ее мировые сборы достигли $147,5 млн, из которых $97,2 млн обеспечила сама Индия. За 11 дней проката картина стала седьмым самым кассовым индийским фильмом в истории. Основной вклад внес домашний рынок, причем второй уикенд стал рекордным для него – 223 крора, или около $23,6 млн. Зарубежная касса РАМАЯНЫ продолжает расти благодаря расширению проката: за неделю проект вышел еще в шести странах, увеличив число международных рынков до 42.

Второе место заняло рождественское фэнтези СКРУДЖ с Джонни Деппом: за пределами США картина заработала $23 млн, а ее глобальная касса по итогам дебютного уикенда составила $42 млн. Для Paramount результат выглядит обнадеживающим: при производственном бюджете $38 млн проект уже собрал сумму, превышающую затраты на производство.

Третьей заметной картиной уикенда стала японская фантастическая лента ГОДЗИЛЛА: МИНУС НОЛЬ. За второй международный уикенд лента заработала $13,2 млн, что на 43% меньше результата предыдущего периода. Общая зарубежная касса достигла $55,1 млн, а мировая – $104,8 млн. Таким образом, бокс-офис проекта многократно превысил производственный бюджет, который до затрат на глобальное продвижение составлял около $20 млн.

Мультфильм КОТ В ШЛЯПЕ освоил за рубежом $5,6 млн, а его общая международная касса достигла $17,6 млн. Вместе с североамериканскими сборами ($38,2 млн) мировой результат составил $55,8 млн.

Мировая касса анимационного фэнтези ВЕДЬМИН ЛЕС от студии Laika достигла $70 млн. За четвертый уикенд фильм заработал $3 млн на зарубежных территориях, где прокатом занимаются партнеры FilmNation, и еще $4,5 млн добавил в Северной Америке. Международные сборы составили $22 млн, североамериканские – $48,4 млн.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма РАМАЯНА. ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ

16.11.2026 Автор: Дмитрий Некрасов