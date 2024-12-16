Международная касса: «Крейвен-охотник» не смог привлечь широкую аудиторию

Кинокомикс Sony КРЕЙВЕН-ОХОТНИК стартовал на 60 рынках за пределами США, однако смог заработать там лишь $15 млн. Впереди у картины премьеры во Франции, Индии и Южной Корее.

МОАНА 2 в 52 странах привлекла за уикенд $57,2 млн. Общая выручка ленты на международной арене составила $380 млн, а тотал сборов вырос до $717 млн. Это четвертый показатель в 2024 году, выше второй части ДЮНЫ ($714 млн).

Рубеж в $500 млн в мировом прокате покорился на прошедшей неделе мюзиклу ЗЛАЯ: СКАЗКА О ВЕДЬМЕ ЗАПАДА. За уикенд он заработал на 81 рынке $21,5 млн.

Индийский блокбастер ПУШПА 2: ВЛАСТЬ на родном для себя рынке заработал уже $120 млн, в то время как в мировом прокате его касса достигла $147 млн.

Лидером китайского проката остается мелодрама ЕЕ ИСТОРИЯ. В ее активе $88,2 млн. Экшн ПРОКУРОР стартовал с $7,7 млн.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter

Фото: кадр из фильма КРЕЙВЕН-ОХОТНИК

16.12.2024 Автор: Максим Острый