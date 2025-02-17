Международная касса: сиквел франшизы «Нэчжа» готовится стать самым кассовым мультфильмом в истории

Сборы анимационного релиза НЭЧЖА ПОБЕЖДАЕТ ЦАРЯ ДРАКОНОВ по итогам уикенда достигли $1,632 млрд. Проект вплотную приблизился к итоговым цифрам ГОЛОВОЛОМКИ 2 ($1,699 млрд). Прогноз китайских аналитиков по тоталу сборов мультфильма был поднят до отметки в $2,2 млрд. Если релиз сможет достичь этого рубежа, он станет пятой самой кассовой картиной в истории.

Что касается остальных участников китайской «новогодней битвы», то сборы комедии ДЕТЕКТИВ ИЗ ЧАЙНАТАУНА, 1900 ГОД выросли до $441 млн, а боевика ТВОРЕНИЕ БОГОВ 2: БИТВА С ДЕМОНИЧЕСКИМ ВОЙСКОМ – до $160 млн.

Главный голливудский релиз недели, КАПИТАН АМЕРИКА: НОВЫЙ МИР в Китае начал прокат с $10,6 млн. Всего за пределами США, на 82 рынках лента освоила $92,4 млн. Залы IMAX по всему миру принесли проекту $18 млн.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА 3 за уикенд на международной арене освоили в 53 странах $7,3 млн. Общая выручка ленты в мировом прокате достигла уже $129 млн.

Романтическая комедия БРИДЖИТ ДЖОНС. БЕЗ УМА ОТ МАЛЬЧИШКИ, которая в Штатах отправилась сразу на стриминги, за пределами США стартовала в традиционном прокате в 70 странах. Там она смогла привлечь $32,3 млн.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: промо-кадр фильма НЭЧЖА ПОБЕЖДАЕТ ЦАРЯ ДРАКОНОВ

17.02.2025 Автор: Максим Острый