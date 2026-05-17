Международная касса: байопик «Майкл» вернул себе лидерство

Музыкальный байопик МАЙКЛ вернул себе лидерство в международном прокате. По итогам четвертого уикенда мировой бокс-офис проекта превысил рубеж в $700 млн и составил $704 млн. Непосредственно за выходные картина собрала $83,8 млн, из них $57,7 млн пришлись на международный прокат (83 территории). Суммарно за рубежом фильм освоил уже $421 млн. Среди ключевых территорий МАЙКЛ сохранил первое место во Франции, Великобритании и Ирландии, Германии, Нидерландах и Испании. Сильное пополнение кассы пришло из Южной Кореи, где МАЙКЛ стартовал с $4,9 млн и занял первое место в прокате. При этом в Японии старт состоится только 12 июня, что оставляет значительный запас роста для международного результата.

Выручка драмеди ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA 2 по итогам третьего уикенда превысила отметку в $500 млн мировых сборов. Общий бокс-офис составляет около $546 млн, из которых $370 млн приходится на зарубежные рынки. Глобальный уикенд дал $69 млн, включая $50,6 млн за пределами Северной Америки, при снижении международных сборов на умеренные 35%. В Великобритании фильм показывает лучший результат среди всех территорий за рубежом – $36,9 млн общих сборов и второе место среди нелокальных релизов (после МАЙКЛА). Италия стала для проекта вторым по размеру международным рынком ($34,5 млн), и там он продолжает демонстрировать высокую посещаемость за счет женской аудитории. Картина остается ведущим зарубежным релизом в Австралии ($23,4 млн), Японии ($21,8 млн), Бразилии ($27 млн) и Мексике ($24,6 млн). В 2026 году ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA 2 уже занимает четвертое место среди всех релизов Голливуда, уступая только новой части СУПЕР МАРИО: ГАЛАКТИЧЕСКОЕ КИНО, МАЙКЛУ и ПРОЕКТУ «КОНЕЦ СВЕТА».

Экшн МОРТАЛ КОМБАТ 2 приблизился к финальному результату оригинального фильма середины 1990-х ($122 млн мировых сборов), но при этом структура его сборов иная: проект гораздо сильнее опирается на домашний рынок. Общий мировой бокс-офис составляет $101 млн, из которых $39 млн заработаны за рубежом. Минувший уикенд принес глобально $23,4 млн, при этом международный прокат дал лишь $10 млн (80 рынков). Крупнейшими зарубежными территориями остаются Великобритания ($3,9 млн), Мексика ($2,9 млн), Австралия ($2,8 млн), Бразилия ($2,5 млн) и Китай ($2,4 млн).

Семейная картина СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ОВЕЧКИ демонстрирует один из самых устойчивых результатов выходных. Во второй уикенд лента с Хью Джекманом собрала $23,3 млн по миру, из них $14 млн – на международном рынке. Общий зарубежный бокс-офис достиг $29,7 млн, совокупный мировой – $58,7 млн. Фильм расширил географию проката за счет Германии ($3,5 млн, третья позиция на рынке), Китая ($1,6 млн, четвертое место), Австрии ($0,52 млн, третье место), Таиланда ($0,22 млн, старт с первой строчки) и Гонконга. При этом динамика на тех территориях, где проект стартовал ранее, оказалась выше ожидаемого: падение во Великобритании ограничилось 19% ($1,8 млн за уикенд, $7,1 млн всего), в Австралии составило всего 7% ($1 млн за уикенд, $2,6 млн всего), в Италии – 19% ($0,33 млн, всего $0,89 млн).

Научно-фантастический ПРОЕКТ «КОНЕЦ СВЕТА» продолжает стабильно зарабатывать: за девятый уикенд фильм собрал $6,9 млн по миру, из которых около $3 млн дали зарубежные рынки. Международный бокс-офис достиг $333 млн, домашний – $335 млн, а суммарно картина имеет $668 млн. По объему сборов в Северной Америке ПРОЕКТ «КОНЕЦ СВЕТА» опередил ОППЕНГЕЙМЕРА, однако до его глобального результата в $976 млн дистанция остается существенной. При текущем темпе прироста можно ожидать, что международный итог закрепится в диапазоне $340–350 млн, а мировой бокс-офис подойдет к отметке около $700 млн. За пределами Северной Америки фильм продолжает удерживать высокие показатели в Великобритании ($45,4 млн), Китае ($40,8 млн), Австралии ($27 млн), Германии и Южной Корее (по $21,6 млн). Структура сборов демонстрирует редкий баланс между домашним и зарубежным рынками, а также высокую продолжительность проката для оригинального научно-фантастического проекта вне франшиз.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

17.05.2026 Автор: Дмитрий Некрасов