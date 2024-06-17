Международная касса: «Головоломка 2» начала свой прокат в 38 странах

ГОЛОВОЛОМКА 2 показала лучший старт в мировом прокате в 2024 году. Мировые сборы проекта составили $295 млн, из которых $140 млн принесли всего лишь 38 рынков за пределами США. Лучше всего новинка показала себя в Мексике ($30,2 млн), Южной Корее ($14,9 млн), Великобритании ($13,9 млн), Германии ($8,1 млн) и на Филиппинах ($6,7 млн). В Колумбии, Турции, Аргентине, Чили и Уругвае лента установила рекорды национальных прокатов. Впереди у ленты Pixar премьеры на таких крупных рынках, как Франция, Италия, Испания и, конечно, Китай. Залы IMAX по всему миру принесли мультфильму $14,5 млн.

Снижение сборов боевика ПЛОХИЕ ПАРНИ ДО КОНЦА на международной арене составило умеренные 38%. В 62 странах картина заработала за уикенд $30,8 млн, ее общая выручка за пределами США выросла до $102 млн. Общая касса проекта достигла $215 млн, что позволило всей франшизе перевалить за миллиардную отметку.

Мультфильм ГАРФИЛД В КИНО в 60 странах записал на свой счет за уикенд еще $7,2 млн. Общая сумма международных сборов картины достигла $139,2 млн. При этом героя до сих пор ждут во Франции и в Японии.

Экшн ФУРИОСА: ХРОНИКИ БЕЗУМНОГО МАКСА никак не может догнать в международном прокате заветные $100 млн. Сборы за минувший уикенд в 78 странах составили $5,3 млн, а тотал – $97 млн.

Среди других холдоверов можно отметить ВООБРАЖАЕМЫХ ДРУЗЕЙ, на 66 рынках освоивших $3,6 млн, и последнюю часть франшизы ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН ($3,4 млн на 52 территориях). Их сборы в международном прокате выросли, соответственно, до $72,6 млн и $217 млн.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма ГОЛОВОЛОМКА 2

17.06.2024 Автор: Вероника Cкурихина