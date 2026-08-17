Международная касса: «Человек-паук: Новый день» взял $2 млрд

Главным событием уикенда стал выход кинокомикса ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НОВЫЙ ДЕНЬ на отметку $2 млрд, причем фильм сделал это всего за 17 дней – быстрее получалось только у МСТИТЕЛЕЙ: ФИНАЛ, которым в 2019 году потребовалось 11 дней. За третий уикенд в 67 странах новый фильм про Питера Паркера собрал $118,7 млн. За пределами США проект уже заработал $1,236 млрд, а мировой результат достиг $2,022 млрд.

ОДИССЕЯ сохраняет второе место в мировом прокате и на пятой неделе демонстрирует феноменальную устойчивость. Международные рынки принесли картине $98,2 млн за уикенд на 83 территориях, а глобальный результат достиг $1,29 млрд: $504,6 млн в США и $786,2 млн за рубежом. Главным событием уикенда для фильма Кристофера Нолана стала премьера в Китае, где ОДИССЕЯ заработала $36,6 млн с учетом $7,6 млн предпродаж. За три основных дня сборы составили $28,9 млн – примерно на уровне старта ОППЕНГЕЙМЕРА и более чем вдвое выше было у ТЕМНОГО РЫЦАРЯ: ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ. Особенно сильным оказался результат IMAX: $13 млн за уикенд и $19 млн с учетом предпродаж, что стало лучшим показателем фильма Нолана в этом формате в Китае. Причем китайская аудитория встретила фильм исключительно хорошо: ОДИССЕЯ получила 9,7 балла на Maoyan – это лучший показатель среди фильмов американских студий в Китае в нынешнем году и один из самых высоких результатов за всю историю для такого кино. Впрочем, фильм занял только второе место в местном прокате, уступив китайской картине ОДНАЖДЫ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ, на счету которой около $134 млн. Отдельный показатель масштаба международного успеха – IMAX: за уикенд ОДИССЕЯ собрала в этом формате $37 млн по всему миру, а накопленная касса достигла $346,4 млн, включая $183 млн за пределами США. Это новый абсолютный рекорд IMAX среди фильмов Нолана.

Фантастический фильм про динозавров НА КРАЮ ОУК-СТРИТ стартовал на международных рынках с $26 млн в 74 странах, а мировой результат за первый уикенд составил $47 млн вместе с $21 млн в США. Для фильма с бюджетом $80–92 млн без учета глобальных расходов на маркетинг старт нельзя считать провальным, но и запаса прочности он пока не дает. Важная особенность релиза заключается в том, что значительная часть крупных рынков еще даже не открылась. В странах СНГ, ключевыми рынками среди которых видятся Казахстан и Азербайджан, премьера ожидается 20 августа, в Южной Корее – также 20 августа, на Кипре и в Греции – 27 августа.

ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ: ДИНОФИЛЬМ во второй международный уикенд добавил $15,5 млн, а мировая касса вместе с $20,5 млн в США достигла $69 млн, причем $48,5 млн уже приходится на зарубежные рынки. Новые рынки дали мультфильму достаточно ровный результат: в Мексике он заработал $1,4 млн с предпродажами, в Бразилии – $950 тысяч, на Тайване – $358 тысяч., в Южной Корее – $312 тысяч, в Аргентине – $221 тысячу, в Панаме – $250 тысяч, в ОАЭ – $236 тысяч, а в Чили – $169 тысяч.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter

Фото: кадр из фильма ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НОВЫЙ ДЕНЬ

17.08.2026 Автор: Дмитрий Некрасов