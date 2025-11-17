Международная касса: «Иллюзия обмана 3» лучше всего стартовала в Китае

Третья часть приключенческой франшизы ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА заработала $54,2 млн на 64 рынках. При этом на 40 территориях новинка возглавила чарт. Лучший старт картина продемонстрировала неожиданно в Китае, где ее выручка достигла $21,7 млн за уикенд – при $21,3 млн в США. Бронза по всему миру – СНГ с $6,4 млн. В странах Латинской Америки картина собрала $5,5 млн, в Южной Корее – $3,9 млн, во Франции – $3,5 млн, в Великобритании – $3,2 млн.

Другой мейджорский проект на уикенде, БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК, собрал $11,2 млн в 58 странах. Релиз Paramount выходит в Бразилии и Испании только на этой неделе, в Южной Корее старт состоится в декабре, как и в Китае. А в Японии фантастический фильм начнет прокат только в конце января 2026 года. Лучшие рынки для ремейка новой экранизации Стивена Кинга – Великобритания ($3,3 млн), Германия ($1,1 млн) и Австралия ($1 млн).

Лидер предыдущего уикенда ХИЩНИК: ПЛАНЕТА СМЕРТИ добавил в свою копилку $16,1 млн, падение сборов составило в среднем 54%. Общий бокс-офис вырос до $136 млн. Больше всего на данный момент фантастический боевик освоил в Китае ($12,7 млн), Великобритании ($5,6 млн), Мексике ($4 млн), Франции ($3,7 млн) и Японии ($3,3 млн).

Феноменальный успех аниме ИСТРЕБИТЕЛЬ ДЕМОНОВ: БЕСКОНЕЧНАЯ КРЕПОСТЬ не минул Китая, где проект заработал $52,5 млн за уикенд. Это лучший результат на данном рынке с августа текущего года. $12,3 млн сборов новинки пришлись на экраны IMAX. Для анимационного релиза это второй результат в истории Китая, после НЭЧЖА ПОБЕЖДАЕТ ЦАРЯ ДРАКОНОВ. Общая касса аниме теперь составляет $350 млн.

