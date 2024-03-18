Международная касса: сиквел «Дюны» столкнулся с четвертой «Кунг-фу пандой»

ДЮНА: ЧАСТЬ ВТОРАЯ на 73 рынках заработала за уикенд $51,2 млн. Падение составило в среднем лишь 40%. Общая выручка ленты в международном прокате выросла до $289 млн, в мировом – до $495 млн. Последняя цифра уже выше итоговых сборов первой части франшизы. В Японии картина стартовала с $1,7 млн, в Китае на второй неделе проката смогла привлечь $9,8 млн. Залы IMAX по всему миру принесли фильму уже $104 млн – ранее рубеж в $100 млн покорялся только 14 проектам.

Мультфильм КУНГ-ФУ ПАНДА 4 заработал в международном прокате $39,6 млн за уикенд. Касса картины за пределами США выросла до $68,8 млн – и это без учета Китая, где только в превью-формате проект уже привлек $8,8 млн. Премьера на этом рынке назначена на 22 марта. В Мексике анимационный релиз стартовал с $13,6 млн, в Германии – с $4,2 млн, в Индии – с $1,5 млн. В ближайшем будущем прокат мультфильма начнется, помимо Китая, в Бразилии и Италии, затем – во Франции, Австралии, Великобритании и Южной Корее.

Байопик БОБ МАРЛИ: ОДНА ЛЮБОВЬ за уикенд пополнил свою копилку в 51 стране на $2,9 млн. Общая выручка ленты в международном прокате выросла до $75,8 млн.

По $2,1 млн каждый заработали за пределами США за уикенд фантастика БЕДНЫЕ-НЕСЧАСТНЫЕ и мультфильм МИГРАЦИЯ. Валовые сборы проектов достигли $113 млн и $286 млн соответственно.

Фото: кадр из фильма ДЮНА: ЧАСТЬ ВТОРАЯ

18.03.2024 Автор: Максим Острый