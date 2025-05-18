Международная касса: «Пункт назначения: Узы крови» возглавил международный прокат
После первого уикенда тотал фильма составил $102 млн
Хоррор ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ: УЗЫ КРОВИ за пределами США заработал столько же, сколько и внутри родного рынка – $51 млн. Тотал его сборов, таким образом, составил по итогам первого уикенда $102 млн. Картина смогла возглавить чарты на 53 территориях.
ГРОМОВЕРЖЦЫ* на третьей неделе проката заработали на международной арене $15,7 млн. Тем самым их сборы за пределами США выросли до $170 млн, а тотал – до $326 млн.
Рубеж в $300 млн смогли преодолеть и ГРЕШНИКИ. По итогам недели общая касса картины достигла $317 млн.
Блокбастеру MINECRAFT В КИНО 78 стран принесли за уикенд $8,3 млн. Общие сборы ленты составляют на данный момент $929 млн.
Драма КОРОЛЕВА ПЕЛЬМЕНЕЙ продолжает царить в Китае. По итогам недели ее общая выручка достигла $47 млн.
По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.
Фото: кадр из фильма ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ: УЗЫ КРОВИ
18.05.2025 Автор: Максим Острый