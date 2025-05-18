Международная касса: «Пункт назначения: Узы крови» возглавил международный прокат

Хоррор ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ: УЗЫ КРОВИ за пределами США заработал столько же, сколько и внутри родного рынка – $51 млн. Тотал его сборов, таким образом, составил по итогам первого уикенда $102 млн. Картина смогла возглавить чарты на 53 территориях.

ГРОМОВЕРЖЦЫ* на третьей неделе проката заработали на международной арене $15,7 млн. Тем самым их сборы за пределами США выросли до $170 млн, а тотал – до $326 млн.

Рубеж в $300 млн смогли преодолеть и ГРЕШНИКИ. По итогам недели общая касса картины достигла $317 млн.

Блокбастеру MINECRAFT В КИНО 78 стран принесли за уикенд $8,3 млн. Общие сборы ленты составляют на данный момент $929 млн.

Драма КОРОЛЕВА ПЕЛЬМЕНЕЙ продолжает царить в Китае. По итогам недели ее общая выручка достигла $47 млн.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ: УЗЫ КРОВИ

18.05.2025 Автор: Максим Острый