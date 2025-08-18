Международная касса: не Голливудом единым

Пока североамериканские студии взяли паузу в выпуске крупных релизов, на международной арене активизировались локальные проекты.

В Индии на минувшем уикенде в прокате вышли две крупные новинки – это боевики БОЙ 2 и ГРУЗЧИК. По доступным на момент написания материала данным, сборы первого в мировом прокате составили $31,5 млн, второго – $45,4 млн. $27 млн ГРУЗЧИКУ принесла родная Индия.

Аниме ИСТРЕБИТЕЛЬ ДЕМОНОВ: БЕСКОНЕЧНАЯ КРЕПОСТЬ дебютировало в 8 странах юго-восточной Азии, где установило рекорд среди всех анимационных релизов на этой территории, заработав в сумме $17,5 млн. Общемировые сборы проекта к вечеру воскресенья выросли до $193 млн.

Что касается Голливуда, то хоррор ОРУДИЯ в 73 странах пополнил свою копилку на $18,4 млн. Падение сборов составило в среднем небольшие 33%. В общей сложности за пределами США фильм Зака Креггера заработал $59,7 млн. Залы IMAX по всему миру принесли ему $13,8 млн.

Мультфильм ПЛОХИЕ ПАРНИ 2 на 67 рынках освоил за уикенд $13,7 млн. Тотал ленты вырос до $117 млн. В Китае проект стартовал с $6,7 млн.

Сборы блокбастера МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА: ВОЗРОЖДЕНИЕ на минувшем уикенде за пределами США вплотную подобрались к отметке в $500 млн. 83 территории принесли картине $9,9 млн.

Кинокомикс ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА: ПЕРВЫЕ ШАГИ на международной арене по итогам недели освоил в общей сложности $222 млн. С учетом США в его активе – $469 млн.

Комедия ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА 2 на 47 рынках освоила $9,3 млн за уикенд. Международная касса проекта выросла до $31,5 млн, мировая – до $86,3 млн.

Не устает приносить прибыль своим создателям спортивный экшн F1. За уикенд копилка ленты пополнилась за пределами США на $9,3 млн, всего в ней – $407 млн ($590 млн с учетом сборов на родине).

В китайском прокате сборы драмы DEAD TO RIGHTS по итогам недели выросли до $357 млн, а мультфильма NOBODY – до $139 млн. С $30,3 млн начал прокат криминальный экшн КРАЙ ТЕНИ.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: промо фильма ГРУЗЧИК

18.08.2025 Автор: Максим Острый