Международная касса: новый кинокомикс Sony не смог вырваться в лидеры

Нынешний китайский новый год уже стал рекордным для местных кинотеатров. По предварительным данным, к вечеру субботы их выручка за восемь дней достигла $1,13 млрд. 97% сборов площадкам принесли локальные релизы.

Лидером среди них стало драмеди YOLO, на счету которого свыше $382 млн. ПЕГАС 2 расположился в гонке на втором месте, в его активе – $337 млн. Мультфильм МЕДВЕДИ-СОСЕДИ: СКВОЗЬ ВРЕМЯ И ПРОСТРАНСТВО освоил $195 млн, драмеди СТАТЬЯ 20 – $188 млн.

Что касается голливудских релизов, то самой успешной новинкой уикенда стал байопик БОБ МАРЛИ: ОДНА ЛЮБОВЬ. Лента вышла в прокат на 47 рынках, где смогла заработать $29 млн. В Великобритании касса картины достигла $9,3 млн. Здесь, а также во Франции и еще на ряде территорий фильм установил рекорд первого дня среди музыкальных биографических проектов. На родной для певца Ямайке БОБ МАРЛИ: ОДНА ЛЮБОВЬ продемонстрировал лучший старт в истории: лишь в пяти кинотеатрах он освоил $280 тысяч.

МАДАМ ПАУТИНА, еще один заметный релиз уикенда, на международной арене привлек $25,7 млн. Картина возглавила чарты 29 стран. В Великобритании и Мексике лента добилась наибольших успехов, освоив в обоих случаях по $2,9 млн.

Если говорить о холдоверах, то здесь можно отметить ВОНКУ – тотал сборов мюзикла на этом уикенде преодолел рубеж в $600 млн. $395 млн картина заработала за пределами США.

Фото: кадр из фильма МАДАМ ПАУТИНА

19.02.2024 Автор: Максим Острый